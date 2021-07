Il panel di Prime Video al Comic-con@Home, le novità

AMAZON STUDIOS SVELA IMMAGINI ESCLUSIVE IN ANTEPRIMA E DETTAGLI SULLE NUOVE SERIE IN USCITA DURANTE IL PANEL AL [email protected] .

. Il panel multi-titolo ha visto la partecipazione di talent dei progetti in arrivo, tra cui The Wheel of Time, EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME e I Know What You Did Last Summer.

CULVER CITY, California – 26 luglio 2021 – Durante il suo panel multi-titolo al [email protected], Amazon Prime Video ha svelato nuovi esaltanti dettagli ed anteprime esclusive su alcuni dei suoi titoli più attesi, tra cui The Wheel of Time, EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME e I Know What You Did Last Summer . Moderato dal presentatore televisivo Tim Kash, il panel ha incluso sessioni di Q&A con Rafe Judkins (The Wheel of Time), Hideaki Anno (EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME) e Sara Goodman (I Know What You Did Last Summer) che hanno svelato immagini, dettagli sull’uscita e nuovi poster.

IL PANEL AMAZON PRIME VIDEO PRESSO IL [email protected] HA OSPITATO IL CAST E I PRODUTTORI DI:

SERIE: The Wheel of Time

The Wheel of Time MATERIALI/INFORMAZIONI RIVELATE: PREMIERE: Novembre 2021

The Wheel of Time è una delle serie fantasy più popolari e durature di tutti i tempi, con oltre 90 milioni di libri venduti. Ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla, la storia segue Moiraine, componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia il suo pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l’umanità. SOCIAL: Instagram/Twitter: @thewheeloftime; #thewheeloftime

FILM: EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME

EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME MATERIALI: una clip inedita dal film esclusiva Nota: la clip non è stata presentata all’evento ma viene messa a disposizione su Youtube.

EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME è il quarto e ultimo capitolo della nuova edizione cinematografica di Evangelion. La saga di successo è un fenomeno della cultura pop anime giapponese basata sulla storia di Evangelion, un’arma umanoide artificiale e multifunzionale, e degli Angeli, una forma di vita sconosciuta che prende forma dopo che la Terra è stata distrutta da un evento catastrofico. SOCIAL: IG @evangelion.official / TW @evangelion_co / #Evangelion

SERIE: I Know What You Did Last Summer

I Know What You Did Last Summer DATA DI USCITA RIVELATA IN ESCLUSIVA: Ottobre 2021

I Know What You Did Last Summer è una trasposizione moderna dell’omonimo film horror che nel 1997 fu una hit al botteghino, e parte dalla stessa premessa da brivido: in una cittadina piena di segreti, un gruppo di adolescenti è perseguitato da un misterioso killer un anno dopo un incidente avvenuto il giorno della consegna dei diplomi. Il progetto si basa sul romanzo del 1973 di Lois Duncan. SOCIAL: Facebook/Instagram/ Twitter: @amazonprimevideo

