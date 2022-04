DIRETTA Juventus-Bologna Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis Serie A

DIRETTA Juventus-Bologna Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18:30 italiane di oggi sabato 16 aprile 2022 Juventus-Bologna valida per la 33a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, 14° turno del girone di ritorno, 6 giornate al termine.

La Juventus (quarta in classifica con 62 punti) ha vinto in tutte le ultime 11 gare di Serie A giocate contro il Bologna (segnando ben 26 reti nel parziale): la squadra emiliana è quella contro cui i bianconeri hanno la striscia aperta di vittorie più lunga. Il Bologna (13esimo in graduatoria con 37 punti) ha collezionato 11 clean sheets in questo campionato: era dalla stagione 2010/11 che non chiudeva così tante partite con la porta inviolata dopo le prime 31 partite giocate; lo scorso anno (2020/21) ne mise a referto cinque in tutto il torneo, la stagione precedente (2019/20) due.

Di seguito subito le probabili formazioni di Juventus-Bologna e poi andiamo a scoprire dove vedere Juventus-Bologna streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Juventus-Bologna

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Luca Pellegrini; Danilo, Rabiot; Cuadrado, Paulo Dybala, Alvaro Morata; Vlahovic. Allenatore: Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Zakaria, Miretti, Bernardeschi, Kean. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Aké, Arthur, Chiesa, Kaio Jorge, Locatelli, McKennie

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Aebischer, Schouten, Soriano, Dijks; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga).

A disposizione in panchina: Bardi, Binks, Bonifazi, De Silvestri, Kasius, Mbaye, Svanberg, Dominguez, Vignato, Viola, Barrow, Sansone. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kingsley.

Arbitro: Sacchi di Macerata. Guardalinee: Galetto e Zingarelli. IV Uomo: Cosso. VAR: Guida. Assistente VAR: Cecconi.

Dove vedere Juventus-Bologna in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Juventus-Bologna da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Dario Marcolin.

Juventus-Bologna Live Streaming diverso da Rojadirecta

Juventus-Bologna streaming sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com), piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Il primo paio di reti inviolate consecutive mantenute dall’inizio di dicembre ha visto il Bologna guadagnare quattro punti dopo la sosta per la Nazionali, che avrà dato un’iniezione di fiducia a mister Siniša Mihajlović, che ha cominciato la cura per il cancro poco prima di queste due partite. L’ultima di queste partite, che ha visto una vittoria per 2-0 contro la Sampdoria, è stata la sesta vittoria del Bologna in Serie A in cui il gol decisivo è arrivato dopo l’ora di gioco.

Non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Bologna streaming. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Juventus-Bologna su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.