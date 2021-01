DIRETTA JUVENTUS BOLOGNA Streaming Alternativa a ROJADIRECTA TV: dove vederla con CR7 Ronaldo e Morata

Juventus Bologna Streaming Gratis Diretta TV (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia, come pure TarjetaRojaOnline). Tutto pronto allo Stadium per l’anticipo di pranzo domnicale della 19a giornata di Serie A. Sono state segnate almeno 3 reti nel 89% delle partite vinte dal Juventus in Serie A questa stagione. Sono stati segnati almeno 3 gol in totale in tutte le ultime 10 vittorie esterne del Bologna. Il 71% delle partite di Serie A della Juventus in questa stagione sono terminate con un numero pari di reti totali messe a segno. Tutta da guardare quindi la diretta streaming Juventus Bologna, partita di calcio delle 12:30 di oggi domenica 24 gennaio 2021.

Dove Vedere Juventus Bologna Streaming Gratis e Diretta TV, alternativa a Rojadirecta.



Juventus Bologna in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (Canale Sky 209) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La sfida non viene trasmessa in chiaro. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La partita sarà disponibile in streaming calcio gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) utilizzabile con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Ricordiamo che la partita Juventus Bologna streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

In ogni caso per la vostra connessione a internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Ulteriore alternativa per vedere Juventus Bologna streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media internet.

Formazioni Juventus Bologna: non solo FantaCalcio.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Arthur, McKennie, Bernardeschi; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, Paulo Dybala, Rafia.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Medel, Santander.