DIRETTA Juventus-Bologna Streaming Gratis Alternativa TV, dove vederla

Juventus-Bologna streaming con DAZN (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Juventus-Bologna, match valido come posticipo domenicale della giornata 8 di Serie A 2022/23, si giocherà all’Allianz Stadium di Torino oggi domenica 2 Ottobre 2022 agosto alle ore 20:45 italiane.

La Juventus, reduce da due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre giornate di campionato, affronta in casa il Bologna con l’obbligo di vincere. Un inizio stagionale altrettanto pessimo (1 vittoria, 3 pareggi, 3 sconfitte) ha portato il Bologna pericolosamente vicino alla zona retrocessione, con la vittoria contro la Fiorentina che è stata la sua unica vittoria in questa stagione di Serie A finora. Dopo avere già perso in questa stagione le trasferte contro Milan e Lazio, Thiago Motta ha molto lavoro da fare per convincere la sua squadra che qui potrebbe riuscire a ribaltare i pronostici.

Le probabili formazioni di Juventus-Bologna streaming:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; De Sciglio, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Fagioli, McKennie, Gatti, Rugani, Pinsoglio, Kean, Barrenechea, Soulé, Iling-Junior, Barbieri, Alex Sandro, Miretti.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Kasius, Posch, Lucumì, Cambiaso; Soriano, Schouten, Dominguez; Orsolini, Sansone, Arnautovic. Allenatore Thiago Motta. A disposizione in panchina: Bardi, Barrow, Bonifazi, Zirkzee, Aebischer, Ferguson, Medel, Lykogiannis, Vignato, Moro, De Silvestri, Bagnolini, Sosa.

Arbitro: Abisso di Palermo. Guardalinee: Tolfo-Perrotti. 4° Uomo: Maggioni. VAR: La Penna. Assistente VAR: Preti.

Dove vedere Juventus-Bologna in TV

Juventus-Bologna in tv sarà visibile in diretta su DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la sfida attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q. Gli abbonati sia a Sky che a DAZN potranno vedere il derby anche sulla app presente sul decoder Sky Q o tramite il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite) al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

Dove Vedere Juventus-Bologna Streaming Gratis



Juventus-Bologna streaming con il servizio a pagamento online DAZN: ci si collega al sito ufficiale della piattaforma da pc fisso o aprire l’app da dispositivo mobile come smarthpone e tablet. Fondamentale è avere un abbonamento attivo. Il pre-partita di Juventus-Bologna live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Juventus-Bologna Streaming link alternativa a Rojadirecta Live

Juventus-Bologna streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Ricordiamo che la partita Juventus-Bologna streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Ulteriore alternativa per vedere Juventus-Bologna streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.