New York: sparatoria nella Metropolitana di Brooklyn

Almeno 13 persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nella metropolitana di New York (USA), nell’area di Brooklyn. I vigili del fuoco di New York (FDNY) hanno risposto a una chiamata alla stazione della 36th Street e della Fourth Avenue intorno alle 8:30 (ora locale), dove hanno trovato “dispositivi inesplosi” e diverse vittime di colpi di arma da fuoco. Secondo fonti della polizia, le informazioni preliminari indicano che un sospetto, che indossava un giubbotto da costruzione e una maschera antigas, ha lanciato qualche tipo di dispositivo e ha aperto il fuoco.

Gli utenti sui social network hanno condiviso immagini che mostrano i pavimenti dei binari della metropolitana macchiati di sangue e le persone ferite nella stazione. Nel frattempo, i funzionari dei trasporti hanno riferito che i treni che servono quella stazione avrebbero subito ritardi a causa delle indagini.

Il sindaco della città di New York, Eric Adams, ha chiesto ai cittadini di stare lontano da questa zona per la loro sicurezza, così come perché i soccorritori possano svolgere il loro lavoro e svolgere le indagini sull’accaduto. In via precauzionale agenti antiterrorismo sono stati dispiegati nei punti nevralgici della città.