Miss USA 2019 muore dopo aver saltato dalla finestra di un edificio di 60 piani a New York

Miss USA 2019 è morta questa domenica dopo essere saltata dalla finestra di un edificio di 60 piani a New York, riporta il New York Post riferendosi a fonti della polizia.

Cheslie Kryst, presentatrice e avvocato di 30 anni, è saltata fuori dalla finestra del suo domicilio nel quartiere di New York di Manhattan intorno alle 7:15 (ora locale) ed è stata trovata morta per la strada. Secondo il giornale, è stata vista per l’ultima volta su una terrazza del 29esimo piano.

Kryst ha lasciato una nota in cui ha scritto che voleva dare tutte le sue proprietà a sua madre, ma non spiegava le cause del suo suicidio. Inoltre, poco prima della sua morte, la modella ha pubblicato una foto sul suo account Instagram con la frase: “Possa questo giorno portarti riposo e pace“.

We are devastated to learn about the loss of Miss USA 2019 Cheslie Kryst. She was one of the brightest, warmest, and most kind people we have ever had the privilege of knowing. Our entire community mourns her loss, and our thoughts and prayers are with her family right now. pic.twitter.com/fuJHXeMnHa

