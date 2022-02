Un pensiero fatto col cuore: il San Valentino 2022 di Schoenhuber

Per sorprendere la propria anima gemella nulla è più speciale di un pensiero fatto col cuore: “da me, a te con amore” recita la celebre canzone dei Beatles. Per la festa degli innamorati, San Valentino, da Schoenhuber una selezione di idee e accessori perfetti per un regalo romantico.

Preparare un dolce fatto in casa è sempre uno dei gesti più apprezzati: per questo servono i giusti strumenti, come lo Stampo per mini-torte e lo Stampo per biscotti di Lèkuè e la Tortiera a forma di cuore di Kuechenprofi. Idee originali da regalare agli aspiranti pasticceri o da utilizzare con il proprio partner se si vuole festeggiare il 14 febbraio cucinando insieme.

Per un regalo utile da usare ogni giorno ecco la ricca proposta di tazze firmate Koenitz che, grazie a diverse fantasie, incontrano i gusti di tutti. Per il giorno degli innamorati, la tazza perfetta è quella decorata con cuori rossi: dotata di filtro interno e coperchio, rende speciale il rituale del tè.

Di Sagaform è l’elegante Vaso Moon, il regalo adatto a chi ama gli oggetti dal design minimalista. Come renderlo un pensiero unico per San Valentino? Accompagnandolo a una rosa rossa, simbolo di amore e passione. Infine, la speciale confezione regalo composta da due Calici Spritz di Ritzenhoff, per brindare insieme alla festa più romantica dell’anno.