Un mondo di peluches per un San Valentino speciale all'insegna della tenerezza.

La festa di San Valentino si avvicina e, con essa, la ricerca del regalo perfetto… che spesso ricade su un tenero e soffice peluche, pronto a confortare e riscaldare il cuore di chi si ama. Dove cercarlo se non da Biancolatte Hugs?

Un angolo magico, un “giardino segreto” nascosto nel bel mezzo della giungla urbana, in cui perdersi tra centinaia di peluches di ogni forma, colore e dimensione. E, per l’occasione, potranno essere accompagnati da cuori, scritte, biscotti e cioccolatini a tema. Dalla coppia di romantici coniglietti ai ranocchi innamorati, fino ai koala abbracciati, sarà impossibile non trovare il regalo ideale, che possa suscitare un sorriso, sorprendere ed emozionare.

Per gli amanti degli animali, inoltre, Biancolatte Hugs aderisce per tutto il mese di febbraio all’iniziativa “Adotta un Koala“. Per ogni koala peluche venduto, il 50% del ricavato sarà devoluto al WWF per l’adozione di un koala vero. E allora, perchè non approfittare di questa ricorrenza per contribuire ad aiutare i koala australiani? Un regalo dal duplice valore: la dolcezza di un peluche associata alla felicità di un gesto

che viene dal cuore.

Dono intramontabile per dimostrare l’amore più sincero, il peluche consente di mettere in pratica i benefici della Hug Therapy o terapia dell’abbraccio che, secondo i ricercatori dell’Università di Amsterdam, aiuta a dominare ansie, depressione e stress, contribuendo a renderci mentalmente più forti e più felici.

“Il peluche ha un valore importante anche per gli adulti – spiega la Dott.ssa Marta Di Meo, psicologa e psicoterapeuta esperta in Hug Therapy – in quanto ci riporta indietro nel tempo, quando non si avevano pensieri né preoccupazioni, ripristinando uno stato di calma e tranquillità. Al giorno d’oggi si tende ad essere sempre piuttosto distaccati e a non far entrare nessuno nel proprio spazio personale. Abbracciare un peluche riduce questa distanza e ha un effetto assolutamente positivo, sia a livello fisico che psichico”.