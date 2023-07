Benefici del Caffè per la Salute della Prostata? Ecco la spiegazione scientifica

Per alcune persone è più facile affrontare la giornata se iniziano con una buona tazza di caffè. Infatti, in modo controllato, la caffeina può avere alcuni benefici di cui potete godere. Non sarebbe strano se vi piace il caffè e se è diventato quasi una necessità, ma vi siete mai chiesti cosa fa alla salute della vostra prostata?

Che cos’è la prostata?

La prostata è una piccola ghiandola gommosa delle dimensioni di una pallina da ping-pong, situata all’interno dell’inguine. Questa ghiandola maschile a forma di noce produce il liquido seminale che nutre e trasporta gli spermatozoi, il che significa che è importante per la riproduzione. Il liquido seminale aiuta gli spermatozoi a viaggiare e a sopravvivere.

Il cancro alla prostata

Il cancro alla prostata è uno dei tipi di cancro più comuni. Molti tumori alla prostata crescono lentamente e sono limitati alla ghiandola prostatica, dove non possono causare danni gravi. Il sito specializzato in medicina, Mayo Clinic, spiega che le cause del cancro alla prostata non sono chiare, anche se i fattori di rischio sono noti.

Il caffè fa bene o male alla prostata?

Il caffè contiene molti composti biologicamente attivi, come la caffeina e gli acidi fenolici, che hanno un’attività antiossidante potente e possono influenzare il metabolismo del glucosio e i livelli degli ormoni sessuali. Questo ci dice che in qualche modo il caffè dovrebbe essere correlato al cancro alla prostata.

Uno studio del 2011 ha scoperto che, grazie a queste attività biologiche, il caffè può essere associato a un rischio inferiore di cancro alla prostata. I ricercatori hanno scoperto che gli uomini che consumavano più caffè (sei o più tazze al giorno) avevano quasi il 20% in meno di rischio di sviluppare qualsiasi forma di cancro alla prostata, mentre il rischio era inferiore del 60% di sviluppare un cancro alla prostata letale; anche bere da una a tre tazze di caffè al giorno era associato a un rischio inferiore del 30% di cancro alla prostata letale.

Un numero crescente di ricerche sembra suggerire che il caffè possa essere benefico per la salute della prostata. Un’analisi di sedici studi ha concluso che un maggiore consumo di caffè è significativamente associato a un rischio inferiore di cancro alla prostata.

Non correre troppo veloce

Gli studi sembrano promettenti per gli amanti del caffè, ma c’è ancora di più. Bens Natural Health menziona che il caffè può anche essere un irritante per la vescica, quindi gli uomini con problemi urinari potrebbero considerare di limitare il consumo di caffè per vedere se aiuta a migliorare i problemi urinari. Uno studio piccolo suggerisce che le persone con sintomi del tratto urinario inferiore dovrebbero evitare o fare attenzione a consumare alimenti contenenti caffeina.

La caffeina può anche causare un aumento della minzione

Questo perché la caffeina è un diuretico, come spiega Healthline. “Può aumentare la velocità con cui si produce l’urina. Può anche aumentare la sensazione e le contrazioni della vescica. La caffeina tende anche ad aumentare l’urgenza e la frequenza urinaria se si ha iperplasia prostatica benigna (HPB)”.

Inoltre, si deve considerare che un eccesso di caffeina (4 tazze o più al giorno) potrebbe causare effetti avversi che potrebbero essere fastidiosi, tra cui mal di testa, insonnia e irritabilità.