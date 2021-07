DIRETTA MILAN PRO SESTO Streaming Gratis Alternativa Video: orario, dove vedere l’amichevole di Calcio d’Estate

Dove vedere Milan Pro Sesto streaming e diretta tv? Bella domanda e di seguito troverete la risposta. Come già saprete alle 17:00 di questa sera si gioca l’amichevole di preparazione alla Serie A 2020-2021 Milan Pro Sesto. E’ la prima uscita stagionale per la formazione di Stefano Pioli.

La partita Milan Pro Sesto sarà visibile in diretta tv dalle ore 17:00 di oggi sabato 17 luglio 2021 su Milan Tv, l’emittente ufficiale del club rossonero disponibile su DAZN e su Sky (l’emittente è infatti presente al canale 230 del satellite). La partita quindi sarà disponibile in streaming su SkyGo (gratis per gliabbonati, link skygo.sky.it) e anche su Now (a pagamento per tutti, link www.nowtv.it).

Quali alternative per vedere il match amichevole Milan Pro Sesto in forma gratuita per coloro i quali non hanno un abbonamento con Sky? Prima di capire meglio dove vedere la partita in tv e online, ecco le probabili formazioni in campo a Milanello:



MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu;

Gabbia, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Castillejo, Hauge; Leao. Allenatore Pioli.

PRO SESTO (4-2-3-1): Livieri; Maldini, Pecorini, Caverzasi, Giubilato; Gualdi, Gattoni; Palesi, Maffei, Bismark; Scapuzzi. Allenatore Filippini.

Unica alternativa possibile per vedere la diretta della partita di calcio Milan Pro Sesto resta il canale YouTube del Milan e sull’app ufficiale del club rossonero.

Ci sarebbe eventualmente l’opzione Milan Pro Sesto Rojadirecta che però in Italia è ancora considerato illegale. Anche se, dobbiamo dirlo, con una semplice connessione Vpn, il sito più famoso al mondo delle dirette streaming è facilmente raggiungibile da qualsiasi parte del globo in cui vi troviate.