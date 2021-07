I giochi online più amati, da Tetris alla roulette

Negli ultimi anni il videogioco si è imposto come uno dei media di maggior successo, capace di generare più utili di quanto fatturato unitariamente da cinema e musica. Molteplici le ragioni alla base del suo successo, la cui costante crescita continua ad attizzare le ragioni di due fazioni oppostamente schierate. Da un lato infatti ci sono i detrattori, legati troppo spesso a una visione un po’ datata del media e che spesso ritengono, con molta superficialità, che ad esso vadano imputati persino fenomeni violenti. Dall’altro lato ci sono gli entusiasti, che nel videogioco vedono lo sbocco di tutta una serie di campi, dall’istruzione alle arti. Se un punto equilibrato fra le due posizioni è certamente quello più corrispondente alla realtà, polemiche a parte è indubbiamente vero che, al giorno d’oggi, il videogioco si è dimostrato capace di veicolare temi piuttosto originali, come nel caso della cosiddetta gamification culturale. Ciò che rimane indiscusso ad ogni modo è il suo valore come passatempo, con particolar riguardo a ciò che permette la competizione con altri giocatori: la sua componente online. È infatti questa ad attirare maggiormente le attenzioni del sempre crescente numero di videogiocatori, con interessi che si orientano sui videogiochi più disparati purché online.

È per esempio questo il caso degli scacchi, gioco ancora oggi modernissimo nonostante le sue origini antiche. Da sempre considerato un passatempo per giocatori con intelligenza strategica superiore, consente comunque a chiunque di cimentarcisi anche grazie alle innumerevoli applicazioni online. Sia su pc, tramite browser o applicazione, che su telefono, in molti hanno scoperto il piacere di mettersi alla prova su un gioco che sembra non invecchiare mai, e che ciclicamente è in grado persino di far sorgere dei veri e propri fenomeni come nel recente caso della serie tv di Netflix La Regina degli Scacchi.

Discorso simile va fatto per i giochi di biliardo, amatissimi passatempi popolari tra i primi a ricevere una loro versione digitale e a beneficiare delle prime versioni dei motori fisici in ambito videoludico. Anche in questo caso, le versioni online di questi giochi sono troppe per essere elencate: il biliardo di per sé stesso presenta un’infinità di varianti possibili, e l’amore per il gioco è tale che sono state sviluppate innumerevoli versioni su numerose piattaforme, sia mobile che pc. E cosa dire poi di uno dei giochi di carte più amati dagli italiani, la scopa? A dar credito alle ricostruzioni storiche le origini del gioco porterebbero proprio in Italia, dove si sarebbe codificato nelle aree portuali di Napoli intorno al XV secolo.

Origini storiche a parte, è sicuro che si tratti di un gioco fra i più popolari in Italia, cosa naturalmente tradottasi nel suo enorme successo anche come videogioco. Oltre alle numerosissime versioni amatoriali e non di scopa online, anche storici fabbricanti di carte da gioco hanno lanciato le loro versioni, generalmente sotto forma di app mobile, per permettere a innumerevoli giocatori di competere fra di loro.

Altro gioco ben risalente ma che non sembra invecchiare è uno dei più amati intrattenimenti dei casinò, la roulette. Anche in conseguenza del fascino che da sempre ha esercitato in numerosi film di successo, sono in molti ad apprezzare la possibilità di giocare alla roulette online, gioco che continua a riscuotere successo e che, nella sua forma digitale, beneficia di una serie di accorgimenti tecnici per garantire sicurezza e, soprattutto, confronti alla pari con gli altri giocatori online.

Infine, uno dei grandi classici del videogioco si è scoperto, di recente, anche ottima base per delle competizioni online. Si tratta di Tetris, creato nel 1984 dallo sviluppatore allora sovietico Aleksej Pajitnov e in grado di accumulare, nei suoi oltre tre decenni di vita, un incalcolabile numero di versioni. Una fra le più recenti di queste, uscita nel 2019 a distanza di 35 anni dal suo progenitore, è Tetris 99: si tratta di una particolare versione di Tetris, pensata per essere giocata online. Infatti, si sfidano contemporaneamente 99 giocatori, ognuno sul suo terminale, prendendo in prestito le meccaniche tipiche della Battle Royale: ogni giocatore punta a essere l’ultimo rimasto, mano a mano che gli altri vengono eliminati secondo il classico game over del Tetris. Considerando che lo stesso Pajitnov ha speso parole di elogio, si tratta sicuramente di un videogioco online più che riuscito.