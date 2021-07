Bonus e casinò: come funzionano

Gli appassionati di gioco d’azzardo lo sapranno già molto bene: uno dei criteri su cui ci si basa più spesso per scegliere la piattaforma su cui giocare è la presenza di bonus per i giocatori. I bonus, infatti, non sono presenti su tutti i casinò online e, se presenti, non sono di certo tutti uguali. Andando più nello specifico, però, a cosa si fa riferimento quando si parla di bonus? E come funzionano?

I bonus: cosa sono

Quando si parla di bonus in relazione a una piattaforma di gioco d’azzardo, si fa riferimento a una serie di vantaggi pensati per i nuovi iscritti o, in altri casi, per gli utenti abituali. Si tratta, in altre parole, di promozioni di vario tipo, utili sia ai giocatori, che hanno spesso la possibilità di provare i giochi della piattaforma gratuitamente, sia al casinò in sé, che ha in questo modo l’opportunità di attrarre e fidelizzare nuovi clienti.

I bonus offerti dai casinò, tuttavia, non sono tutti uguali: in alcuni casi, infatti, questi consistono principalmente in una serie di giri gratuiti da utilizzare su una selezione di slot machine; in altri, su una somma di denaro da impiegare per cominciare a scommettere sui giochi della piattaforma; in altri ancora, su una somma di denaro utilizzabile solo dopo aver effettuato il primo deposito sul conto di gioco.

Nel caso del casinò Betfair, ad esempio, è presente sia un bonus per i nuovi iscritti, che consiste in una somma di denaro per accedere ai tavoli e ai rulli, sia un bonus per i clienti abituali, ovvero una ricarica sul conto. In più, a differenza di altre piattaforme, i bonus non sono definiti, ma cambiano di tanto in tanto, in modo da sorprendere sempre i nuovi arrivati e fidelizzare i clienti premiandoli, come suggerito anche

Come valutare un bonus

Trovandosi di fronte a tante piattaforme e a tanti bonus diversi, è del tutto normale sentirsi in difficoltà quando si è chiamati a scegliere a quale o quali casinò affidarsi. Anche se i bonus non sono l’unico criterio per scegliere un casinò online, rappresentano sicuramente un buon parametro per decidere dove giocare.

Uno dei primi elementi da valutare quando si sceglie una piattaforma di gioco è la presenza o meno dell’obbligo di effettuare un deposito prima di ottenere il bonus. Alcuni bonus, infatti, i cosiddetti bonus senza deposito, possono essere utilizzati subito dopo aver effettuato la registrazione, mentre altri possono essere riscossi solo dopo aver effettuato un deposito minimo sul conto di gioco. Di solito, comunque, non si parla mai di grosse cifre.

Altrettanto importante è leggere i Termini e le Condizioni del bonus in questione: è lì che sono presenti tutti i dettagli dei servizi, come spiegato anche nella guida di Wix. Spesso le promozioni hanno una data di scadenza o, in altri casi, possono essere utilizzati solo su determinati giochi del casinò. Se si è appassionati di un certo tipo di gioco, quindi, come ad esempio le slot machine, meglio scegliere un bonus che abbia un’offerta pensata per quest’ultime.

Ogni bonus ha un funzionamento diverso, ma il principio resta lo stesso: permettere ai nuovi arrivati e ai clienti più fedeli di godere ancor di più dei giochi offerti.