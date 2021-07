DIRETTA INTER CROTONE Streaming Gratis Alternativa Video: orario, dove vedere l’amichevole di Calcio d’Estate

Dove vedere Inter-Crotone streaming e diretta tv? Bella domanda e di seguito troverete la risposta. Amichevole contro i calabresi di Modesto, retrocessi quest’anno in Serie B, per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Lukaku e compagni faranno il loro esordio in campionato sabato 21 agosto contro il Genoa.

Dove vedere Inter-Crotone streaming e diretta tv invece di Rojadirecta.

La partita Inter-Crotone sarà visibile in diretta tv dalle ore 18:00 italiane di oggi mercoledì 28 luglio 2021 su Sky Sport Calcio (202 del satellite, 483 del digitale terrestre). La partita quindi sarà disponibile in streaming gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti su Now (link www.nowtv.it).

Quali alternative per vedere il match amichevole Inter-Crotone in forma gratuita per coloro i quali non hanno un abbonamento con Sky? Prima di capire meglio dove vedere la partita in tv e online, ecco le probabili formazioni in campo ad Appiano Gentile:



INTER (4-3-1-2): Handanovic; Darmian, Ranocchia, De Vrij, Dimarco; Gagliardini, Brozovic, Sensi; Calhanoglu; Satriano, Salcedo. Allenatore Simone Inzaghi.

CROTONE (3-4-2-1): Festa; Nedelcearu, Marrone, Mondonico; Rispoli, Zanellato, Petriccione, Molina; Juwara, Rojas; Kargbo.

Alternative per vedere Inter-Crotone streaming gratis

Allenatore Francesco Modesto.

Unica alternativa per vedere la diretta della partita amichevole di calcio Inter-Crotone resta disponibile la replica in differita su INTER TV a partire dalla mezzanotte.

Ci sarebbe eventualmente l’opzione Inter-Crotone Rojadirecta che però in Italia è ancora considerato illegale. Anche se, dobbiamo dirlo, con una semplice connessione Vpn, il sito più famoso al mondo delle dirette streaming è facilmente raggiungibile da qualsiasi parte del globo in cui vi troviate.

