Mileena e Kitana tornano nella vita reale con questo cosplay di bodypaint di Cyntaxis

Mileena e Kitana sono due dei personaggi femminili più importanti di Mortal Kombat, il leggendario franchise di picchiaduro che ha visto queste guerriere prendere vita con un incredibile cosplay di bodypaint realizzato da Cyntaxis_.

La cosplayer spagnola Cynthia Perdomo, meglio conosciuta su Instagram come cyntaxis_ e con migliaia di follower sul social network, ha collaborato con la cosplayer paintedtina_ anche lei per eseguire cosplay di bodypaint di Mileena e Kitana, con risultati sorprendenti.

Sin dal primo Mortal Kombat, abbiamo visto donne farsi strada nel torneo che porta lo stesso nome della puntata. Due dei più popolari sono Kitana, un ninja, principessa del regno di Edenia e figlia adottiva di Shao Kahn che lavora come sicario per suo padre; e Mileena, una delle creazioni di Shang Tsung, che ha usato il sangue di Kitana e Tarkata per crearla.

Comunemente abbreviato in MK, questo marchio è stato creato da Ed Boon e John Tobias nel 1992 e il primo gioco ha colpito le sale giochi su macchine arcade il 9 agosto 1992. Le prime quattro puntate sono state distribuite da Midway Games e successivamente, il franchise ha fatto il salto a console.

L’incredibile bodypaint cosplay di Mileena e Kitana

“Mileena… Ciao amori. Oggi ho deciso di andare a vedere uno dei classici di Mortla Kombat con la sorpresa di aver lavorato con l’impareggiabile @paintedtina_’, ha scritto nel post la content creator.

Come potete vedere, i modelli si abbinavano magnificamente agli abiti originali di questi guerrieri di Mortal Kombat solo con la vernice. La cosa più impressionante è stata come sono riusciti a replicare il terrificante sorriso di Mileena, con i suoi caratteristici denti aguzzi, ma anche i dettagli del costume di Kitana sono sorprendenti.