Spagna: distrutti 6 milioni di Vaccini contro il Coronavirus (scaduti)

Il governo spagnolo riconosce che 6.070.642 dosi di vaccini contro il coronavirus sono stati distrutti perché la loro data di scadenza è passata. Lo ha affermato in una risposta scritta a un’interrogazione parlamentare a cui VozPópuli ha avuto accesso.

Le dosi distrutte comprendono i quattro marchi che sono stati commercializzati nel Paese: 2.003.425 dosi di Moderna, 1.170.100 dosi di Aztrazeneca, 620.635 dosi di Jansenn e 2.276.482 dosi di Pfizer.

L’Esecutivo afferma che “il processo di distruzione dei vaccini scaduti fa parte del normale sviluppo della gestione dei prodotti farmaceutici” e riferisce che è svolto dagli enti designati dai Dipartimenti sanitari di ciascuna Comunità autonoma.

Una perdita di 93 milioni di euro

Sebbene il governo spagnolo spieghi che “il costo per l’acquisizione dei vaccini è soggetto a riservatezza”, i prezzi rivelati tempo fa dal Financial Times consentono di stimare che i vaccini distrutti abbiano un valore di circa 93 milioni di euro.

Inoltre, nella risposta del Governo, datata 30 gennaio, si legge che a novembre sono scadute e sono in attesa di cessione altre 256.230 dosi di Pfizer, che farebbero salire il conto di altri 5 milioni di euro, circa.

Scarso successo della campagna vaccinale

Il motivo del mancato coordinamento tra il numero di dosi acquistate e quelle infine utilizzate è legato allo scarso successo della campagna vaccinale con le dosi di richiamo. Se il 92% degli spagnoli si è affrettato a vaccinarsi con le prime due dosi, solo il 55,9% della popolazione si è iniettato la terza. Nel caso della quarta dose raggiunge solo il 59,2% degli ultrasessantenni.

Nonostante il fatto che le dosi di richiamo non siano così elevate come previsto e la pandemia sia in una fase controllata, l’esecutivo spagnolo ha stanziato un budget di 1.116 milioni di euro per il 2023 per acquistare nuove dosi di questi farmaci.