Torino e l’avvento degli home restaurant

A Torino l’home restaurant spopola, ecco perchè

Se siete dei foodies saprete della nuova moda che sta spopolando, nascono sempre più numerosi e riscuotono un enorme successo gli home restaurant Torino. Ma perché questa nuova forma di ristorazione è diventata così popolare in così breve tempo?

Perché gli home restaurant sono popolari a Torino?

Gli home restaurant sono diventati popolari a Torino perché offrono un’esperienza culinaria esclusiva e personalizzata, in cui gli avventori possono gustare piatti preparati da cuochi amatoriali e non, nell’ambiente confortevole di una casa privata. Rispetto alla ristorazione tradizionale, inoltre, negli home restaurant è possibile prenotare per sé o per piccoli gruppi una cena intima in cui lo chef è a portata di mano e può spiegare ai commensali i piatti e le preparazioni che andranno a mangiare nel corso della serata.

Bisogna ricordare, poi, che la città di Torino è famosa per la sua cucina tradizionale e che, nonostante questo, sempre meno spesso i piatti della cucina piemontese vengono inclusi nei menù dei ristoranti. E è per questo che gli home restaurant sono un’ottima opportunità per assaporare i piatti locali preparati da esperti di questa tradizione gastronomica.

Cosa si mangia in un home restaurant a Torino?

Spesso i padroni di casa aprono le porte delle loro abitazioni per permettere a un piccolo gruppo di persone di godersi una cena diversa dal solito, in cui riassaporare i sapori di una volta. Piatti che potrete trovare in un menu torinese tradizionale sono:

· Fonduta: una fonduta di formaggio che si realizza di solito con la fontina, la toma, ma anche con il castelmagno o il raschera. Questi formaggi vengono grattugiati e mescolati insieme, quindi sciolti in un pentolino a bagnomaria con un po’ di latte e vino bianco. La fonduta è servita calda accompagnata con pane tostato o polenta. E’ importante ricordare che esistono anche varianti della fonduta piemontese, in cui si utilizzano solo alcuni di questi formaggi o vengono mischiati con altri formaggi tipici delle regioni limitrofe.

· Bagna cauda: una salsa calda a base di aglio, acciughe e burro, solitamente accompagnata da verdure crude. Perfetta come antipasto può diventare la protagonista della cena grazie al suo sapore inconfondibile.

· Tajarin: un tipo di pasta fatta a mano, simile ai tagliolini, che hanno come particolarità un impasto ricco di uova e quindi, di conseguenza, elastico e setoso. Vengono conditi con un sugo di carne ricco, con un pesto di noci, con i classici funghi o, ovviamente, con il tartufo del territorio.

· Brasato al Barolo: carne di manzo cotta a lungo in vino Barolo e spezie. Questo secondo piatto è molto saporito e gustoso e diventa spesso il protagonista delle cene importanti in Piemonte, prepararlo richiede tempo e cura ma viene apprezzato per il suo sapore intenso e la consistenza morbida della carne. Il brasato al Barolo è solitamente servito accompagnato da contorni di patate, polenta o riso.

· Finanziera: un piatto a base di carne di pollo e vitello, cervella, fegato, coda e animelle, cotti in un sugo di vino e spezie. Il suo sapore inconfondibile la rende un piatto prelibato che però necessita di molta pazienza e maestria nell’arte culinaria durante la preparazione.

Per concludere il pasto non manca poi la panna cotta o il bunet (una sorta di panna cotta al cioccolato), i gianduiotti o i tradizionali baci di dama ripieni di ganache di cioccolato. Estrema attenzione è poi accordata all’abbinamento con i pregiati vini piemontesi.

Se vi fosse venuta voglia di partecipare a una cena in un home restaurant, correte subito a prenotare la vostra esperienza e non ve ne pentirete!