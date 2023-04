Concorso Nazionale per le cuoche professioniste della Campania

Le cuoche professioniste della Campania possono partecipare alla terza edizione di “Extra Cuoca – Il talento delle donne per l’olio extra vergine di oliva” presentando ricette che esaltino le qualità organolettiche di uno degli oli finalisti del Premio Nazionale Ercole Olivario.

Il concorso ha l’obiettivo di valorizzare l’impiego in cucina dell’olio extra vergine d’oliva di alta qualità e di far conoscere le potenzialità legate all’uso consapevole dell’olio e.v.o. italiano di qualità. Le partecipanti possono inviare un massimo di quattro ricette e verranno valutate da una giuria di esperti.

Le finaliste parteciperanno alla “Sfida ai fornelli” finale dove eseguiranno le loro preparazioni davanti a un commissario di cucina. Il concorso promuove anche uno specifico percorso di formazione dedicato alle partecipanti.

Come partecipare al Concorso

Le cuoche professioniste potranno iscriversi gratuitamente entro mercoledì 10 maggio 2023, compilando il modulo on line di iscrizione (disponibile, insieme al regolamento, al sito www.extracuoca.it). Per info contattare la Segreteria Organizzativa del Concorso “EXTRACUOCA” c/o Promocamera – Azienda Speciale Camera di Commercio dell’Umbria Tel. 075.9660.589 – 639 [email protected]