Casa Bianca: Biden spinge per la Tecnologia 6G

L’amministrazione Biden ha convocato venerdì esperti aziendali, governativi e accademici per affrontare lo sviluppo delle tecnologie 6G nel campo delle telecomunicazioni.

Secondo il giornale “The Wall Street Journal” (WSJ), l’iniziativa della Casa Bianca mira a riaffermare la leadership degli Stati Uniti e dei loro alleati nel settore delle telecomunicazioni in mezzo agli sforzi di successo di Pechino in questo campo. In particolare, si tratta del gigante tecnologico cinese Huawei, che utilizza il 5G per raggiungere gli “obiettivi economici e di sicurezza nazionale” di Pechino.

“La Cina ha davvero dato priorità al suo settore delle telecomunicazioni […] e penso che noi non l’abbiamo fatto”, ha detto giovedì un funzionario della Casa Bianca, responsabile della sicurezza.

Inoltre, ha definito “imperativo” esaminare lo sviluppo del 6G il prima possibile. Ha aggiunto che Washington cerca di “trarre insegnamenti dal 5G sull’importanza della partecipazione precoce e della resilienza” per sviluppare il 6G, che “ottimizza le prestazioni, l’accessibilità e la sicurezza”.

Per quanto riguarda le funzioni del 6G, Washington si aspetta che, combinando intelligenza artificiale (IA), programmi informatici avanzati, cloud computing e chip di semiconduttori all’avanguardia, si possano creare reti più veloci per supportare applicazioni in campo sanitario, energetico, dei trasporti, agricolo e idrico.