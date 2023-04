Avviso di ritiro immediato formaggi per Salmonella spp

Il ministero della Salute ha emesso un avviso di ritiro immediato di un lotto di formaggi appartenenti a diversi marchi, a causa della presenza sospetta del batterio Salmonella spp, responsabile di infezioni gastrointestinale. I sintomi tipici sono mal di pancia, nausea, vomito, febbre e diarrea, ma in alcuni casi si possono verificare complicazioni più gravi.

I prodotti ritirati includono il Tomino del boscaiolo di Terre d’Italia e Caseificio Longo, il Formaggio a pasta molle con crosta edibile leggermente fiorita di Cuor di Terra e il Formaggio a pasta molle con crosta edibile leggermente muffettata di Fior Fiore, Primia percorsi di gusto, Caseificio Longo e Tomino del Canavese Nonno Casaro, venduti dalla Caseificio Longo Srl con il numero del lotto 1074.

Si consiglia di non consumare questi prodotti e di restituirli al punto vendita per la sostituzione. Per ulteriori informazioni e altri richiami di prodotti alimentari, consultare la sezione “Avvisi di sicurezza” del sito del ministero della Salute.