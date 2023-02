Chi era Christian Atsu, l’ex calciatore del Chelsea morto nel Terremoto in Turchia?

Il corpo del calciatore ghanese Christian Atsu, ex giocatore del Málaga ed ex compagno di squadra del portiere messicano Guillermo Ochoa, è stato ritrovato senza vita sotto le macerie di una residenza nella città turca di Hatay, una delle più distrutte dai forti terremoti che hanno colpito Turchia e Siria.

La notizia è stata confermata ai media locali dal suo rappresentante Murat Uzunmehmet dopo la notizia della sua scomparsa. Sui social la dichiarazione della squadra Hatayspor in cui il giocatore militava:

“Il funerale del nostro calciatore Christian Atsu, che ha perso la vita sotto le macerie, è in viaggio per essere inviato nella sua città natale, il Ghana. Non ti dimenticheremo, Atsu. La pace sia con te, bella persona. Non ci sono parole per descrivere la nostra tristezza”.

Christian Atsu intendeva lasciare la Turchia prima del terremoto

L’allenatore dell’Hatayspor Fatih Ilek ha detto che Atsu aveva programmato di lasciare il club, quindi ha acquistato un biglietto aereo per la Francia lo stesso giorno del terremoto, ma ha rinunciato ad andarsene dopo aver segnato un gol all’ultimo minuto contro il Kasimpasa a Istanbul, motivo per cui ha annullato il viaggio.

“Doveva andare in Francia per raggiungere la sua famiglia, ma quando ha giocato bene e ha segnato ha cancellato il volo. Aveva un biglietto per le 23, ma lo ha cancellato. Poi alle 4 del mattino c’è stato il terremoto. È una tragedia“.

Atsu è morto sotto le macerie della sua abitazione nella “Ronesans Residence”, dove i suoi parenti, trasferitisi in Turchia, da giorni seguivano i soccorsi. Era scomparso dopo i terremoti di magnitudo 7.7 e 7.6, che hanno causato almeno 45.000 morti.

Sotto le macerie è stato trovato anche il direttore sportivo dell’Hatayspor, Taner Savut, di cui non si è ancora saputo nulla. La Federcalcio turca ha approvato il ritiro di 9 squadre dal campionato dopo aver perso giocatori o aver subito danni.

Chi era Christian Atsu?

Il giocatore di 31 anni faceva parte della squadra ghanese – ha partecipato alla Coppa del Mondo 2014. A 17 anni arrivò al Porto; la sua prima convocazione per una partita di prima divisione è stata nel 2011. Dopo essere stato ceduto in prestito al Rio Ave in Portogallo, è tornato a giocare la stagione 2012-2013.