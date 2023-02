Brasile: Le forti piogge provocano almeno 26 morti e centinaia di sfollati

Le piogge intense e prolungate che hanno colpito la costa dello stato brasiliano di San Paolo nel fine settimana hanno causato allagamenti e smottamenti, provocando almeno 26 morti, 228 sfollati e 338 senzatetto. Le forti piogge hanno generato grandi quantità di fango, pietre, tronchi, rami, tra gli altri materiali, provocando allagamenti che hanno colpito anche alcuni impianti di trattamento delle acque, hanno detto le autorità in un comunicato. I team della Sao Paulo State Basic Sanitation Company (Sabesp) hanno lavorato fin dall’alba per ripristinare i sistemi.

Sui social residenti e turisti hanno condiviso video di strade e case colpite dal nubifragio. Il governatore di San Paolo, Tarcísio de Freitas, ha decretato lo stato di pubblica calamità per le città di Ubatuba, Sao Sebastiao, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga, dopo aver registrato precipitazioni per oltre 600 millimetri. Inoltre, ha determinato la mobilitazione di diversi ministeri per assistere in azioni di emergenza che aiutino le vittime, sostengano le infrastrutture e la ricostruzione della regione.

Nel frattempo, il Coordinamento statale della Protezione civile ha istituito un comitato per gestire le azioni di assistenza ai senzatetto e agli sfollati a causa delle piogge. A Sao Sebastiao, una delle zone più colpite nel nord dello stato, una donna di 35 anni è morta e altre 30 sono rimaste ferite, nove delle quali in gravi condizioni, secondo i media locali. A Ubatuba, un bambino di sette anni è morto dopo che una frana ha colpito la casa in cui alloggiava con una pietra, secondo i vigili del fuoco.

Da parte sua, il presidente della nazione, Luiz Inácio Lula da Silva, ha annunciato che lunedì visiterà lo stato per ‘accompagnare gli sforzi per affrontare questa tragedia’. ‘Uniremo tutti i livelli di governo e, con la solidarietà della società, ci prenderemo cura dei feriti, cercheremo i dispersi, ripristineremo strade, collegamenti elettrici e telecomunicazioni nella regione. Le mie condoglianze alle famiglie che hanno perso i propri cari in questa tragedia’, ha scritto il presidente sul suo account Twitter.

Intanto il Comando Aviazione della Polizia Militare sta effettuando operazioni di soccorso con sette velivoli. Sono stati inoltre mobilitati più di 100 agenti di polizia e vigili del fuoco per svolgere azioni di soccorso e aiuto umanitario sulla costa settentrionale.

Finora gli elicotteri di Águila hanno consentito il salvataggio di 11 persone colpite, oltre al trasferimento di membri della Polizia Militare, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Allo stesso modo, il Segretario alla Sanità di San Paolo ha inviato forniture mediche ospedaliere per prendersi cura delle vittime.