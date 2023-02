Carnevale in Brasile: Crolla ponte sospeso, una persona dispersa

Nel bel mezzo dei festeggiamenti del Carnevale in Brasile, un ponte sospeso con un centinaio di persone è crollato lunedì mattina presto nel sud del Paese, lasciando almeno una persona dispersa, secondo quanto riportato dai media locali.

Il ponte collega i comuni di Torres, nello stato del Rio Grande Del Sur, e Passo de Torres, nella vicina Santa Catarina. Almeno 30 persone sono state salvate dalle acque del fiume Mampituba e altre 16 hanno ricevuto cure mediche a Torres.

Il ponte, lungo 30 metri, ha una capienza massima di 20 persone, tuttavia, al momento del crollo, un centinaio di persone lo stavano attraversando. Indagini in corso. Il video su Twitter.

🚨A ponte pênsil sobre o Rio Mampituba, entre Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, e Passo de Torres, em Santa Catarina, caiu parcialmente na madrugada desta segunda-feira (20).

Segundo os Bombeiros, entre 20 e 30 pessoas foram retiradas do rio. pic.twitter.com/5m2sDR9cG2

