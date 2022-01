DIRETTA Atalanta-Inter Streaming Live Alternativa TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Atalanta-Inter Streaming Live invece di Rojadirecta. Un sussulto nel finale dei tempi supplementari contro la Juventus ha portato l’Inter a conquistare la sua prima Supercoppa Italiana dopo il 2010, portando a casa il suo primo grande trofeo stagionale. I campioni in carica della Serie A cercheranno di ottenere più trofei e stanno avendo prestazioni impressionanti, avendo vinto otto partite consecutive in campionato ed avendo ottenuto ora cinque punti in più rispetto alle prime 20 partite della scorsa stagione in cui vinsero il titolo.

Lo status di favoriti dai bookmaker per l’Inter qui è giustificato dal loro record formidabile nelle trasferte di Serie A (7 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta) e con tutti e sei gli ultimi scontri diretti personali dell’allenatore Simone Inzaghi contro l’Atalanta che hanno visto almeno 4 gol, potremmo vedere una partita piena di emozioni qui. Tuttavia, non stupitevi di un inizio lento da parte della squadra ospite, dato che l’Inter non ha visto (né segnato né subìto) alcun gol nei primi dieci minuti delle trasferte ufficiali in questa stagione.

Atalanta-Inter si gioca oggi alle ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo per la 22a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022.

Le probabili formazioni di Atalanta-Inter

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pessina; Malinovskyi, Muriel. Allenatore Gian Piero Gasperini. A dispoizione in panchina: Rossi, Bertini, Scalvini, Toloi, Cittadini, G Pezzella, Pasalic, Ilicic, Miranchuk.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Simone Inzaghi. A dispoizione in panchina: Radu, Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sensi, Correa, Dzeko.

Arbitro: Davide Massa della sezione di Imperia. Guardalinee: Lo Cicero e Valeriani. 4° Uomo: Sacchi. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Giallatini.

Dove vedere Atalanta-Inter in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Atalanta-Inter da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per seguire la sfida dello Stadium di Torino basterà scaricare l’app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Su DAZN il match verrà raccontato dalla voce di Pierluigi Pardo, assistito in cabina di commento da Massimo Ambrosini.

Atalanta-Inter Streaming diverso da Rojadirecta Live

Per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) sarà disponibile Atalanta-Inter streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV o PirloTV perchè considerata illegale in Italia. Ecco perchè non ci sono altre alternative per vedere Atalanta-Inter streaming.