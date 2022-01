DIRETTA Juventus-Udinese Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Juventus-Udinese Streaming Live invece di Rojadirecta. Le squadre arrivano a questo incontro con un misto di fortuna. I Bianconeri, seppur abbiano perso la Supercoppa contro l’Inter all’ultimo secondo dei tempi supplementari, sono motivati ​​dalla vittoria ottenuta sulla Roma in trasferta e in rimonta da 3-1 a 3-4, mentre i friulani hanno bisogno di tornare alla vittoria dopo aver perso pesantemente contro l’Atalanta.

La Juventus ha battuto la Roma 4-3 nel precedente incontro e cercherà un altro risultato favorevole in casa. Nelle ultime 4 partite giocate, ha vinto 2 partite e pareggiato in 2 partite. L’Udinese arriva dalla sconfitta allo stadio contro l’Atalanta per 2 a 6. Nelle ultime partite ha vinto 1 e 3 pareggi.

Juventus-Udinese si gioca oggi alle ore 20:45 all’Allianz Stadium per la 22a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Le ultime 5 volte che si sono incontrati nel torneo hanno avuto tutti i risultati possibili. La squadra locale ha accumulato 3 vittorie, mentre la visita ne ha aggiunte 1. In 1 partita sono finite in parità sul tabellone. La Juve è al quinto posto in classifica con 38 punti e 11 vittorie, mentre l’ospite ha raggiunto i 20 punti e si trova al quattordicesimo posto nel torneo.

Le probabili formazioni di Juventus-Udinese

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Luca Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Rabiot; Morata. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Alex Sandro, De Winter, McKennie, Arthur, Bernardeschi, Kaio Jorge, Kean. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Danilo, Chiesa, Ramsey.

Udinese (3-5-2): Padelli; N Perez, Nuytinck, Zeegelaar; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore Cioffi. A disposizione in panchina: Piana, Codutti, Castagnaviz, Jajalo, Samardzic, Pussetto, Success, Nestorovski. Squalificati: Becao. Indisponibili: Pereyra, Larsen, Silvestri, Zeegelaar, Makengo, Santurro, Jajalo, Arslan.

Arbitro: Giua di Olbia. Guardalinee: Raspollini-Di Gioia. 4° Uomo: Fourneau. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Cecconi.

Dove vedere Juventus-Udinese in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Juventus-Udinese da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per seguire la sfida dello Stadium di Torino basterà scaricare l’app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

La partita sarà visibile anche su Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport Calcio (203 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Su DAZN il match verrà raccontato dalla voce di Riccardo Mancini, assistito in cabina di commento da Massimo Gobbi. Per quanto riguarda Sky, telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.

Juventus-Udinese Streaming diverso da Rojadirecta Live

Per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) e SkyGO sarà disponibile Juventus-Udinese streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

A pagamento per tutti con l’opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: dopo l’acquisto del pacchetto Sport, occorrerà selezionare la diretta della gara dalla programmazione. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Ecco perchè non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Udinese streaming.