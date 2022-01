DIRETTA Milan-Spezia Streaming Live Alternativa TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Milan-Spezia Streaming Live invece di Rojadirecta. Il Milan ha vinto quattro partite consecutive ufficiali, con l’ultima che ha portato l’ex eroe del club Andriy Shevchenko a venire esonerato dalla guida del Genoa. Le prestazioni impressionanti hanno continuato a mettere pressione sulla capolista, gli acerrimi rivali dell’Inter, ed hanno mantenuto vivo il sogno del Milan di vincere il primo titolo di Serie A dal 2010/11. Milan-Spezia si gioca oggi alle ore 18:30 allo stadio San Siro di Milano per la 22a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022 (stesso orario di Bologna-Napoli).

Le probabili formazioni di Milan-Spezia

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Stanga, Messias, Di Gesù, Rebic, Castillejo, Giroud, D Maldini. Indisponibili: Kjaer, Pellegri, Kessié, Ballo-Tourè, Bennacer, Tomori, A Romagnoli, Plizzari. Squalificati: Tonali.

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, S Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione in panchina: Zoet, Zovko, Bertola, Hristov, Kovalenko, Sala, Ferrer, Bourabia, Sher, Agudelo, Antiste, Strelec, Nzola. Indisponibili: Leo Sena, E Colley. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Serra di Torino. Assistenti: Cipressa e Grossi. IV uomo: Sozza. Var: Doveri. Avar: Vivenzi.

Dove vedere Milan-Spezia in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Milan-Spezia da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per seguire la sfida dello Stadium di Torino basterà scaricare l’app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Milan-Spezia Streaming diverso da Rojadirecta Live

Per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) sarà disponibile Milan-Spezia streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV o PirloTV perchè considerata illegale in Italia. Ecco perchè non ci sono altre alternative per vedere Milan-Spezia streaming.