DIRETTA NAPOLI LAZIO Streaming diverso da Rojadirecta: in chiaro su Rai Play, come vedere la partita di Coppa Italia

Come vedere Napoli Lazio Streaming Gratis Diretta TV (senza usare Rojadirecta). Tutto pronto al San Paolo per guardare in diretta streaming Napoli Lazio, partita di calcio delle 20:45 di oggi martedì 21 gennaio 2020, primo quarto di finale di Coppa Italia TIM Cup. La vincente del confronto odierno affronterà poi, in semifinale, la vincente di Inter-Fiorentina di mercoledì 29 gennaio. Il Napoli è stato eliminato ai quarti di finale in tre delle ultime 4 edizioni della Coppa Italia. Nel 2017 ha raggiunto invece la semifinale, venendo però eliminata dalla Juventus. Dalla stagione 2016-2017, la Lazio è l’unica squadra ad aver sempre superato i quarti di finale di Coppa Italia.

Dove Vedere Napoli Lazio Streaming Gratis e Diretta TV.

Napoli Lazio in diretta tv in chiaro con Rai 1 e con la disponibilità della diretta streaming video della partita via internet gratis per tutti

Formazioni Napoli Lazio: non solo FantaCalcio.

con l’app. Il match si può vedere via app per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mário Rui; Demme, Lobotka, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. Allenatore Gennaro Gattuso.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore Simone Inzaghi.

Arbitro: Davide Massa, sezione di Imperia.

Ulteriore alternativa per vedere Napoli Lazio streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati (a parte quelli della Rai) a trasmettere la partita con questi media internet.