DIRETTA Salernitana-Roma Streaming Gratis, formazioni e dove vedere Alternativa TV

Salernitana-Roma streaming con DAZN (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Dybala a Salerno! Esattamente allo stadio Arechi dove la Roma di Mourinho farà il suo esordio in campionato contro la Salernitana del tecnico Nicola, salvatasi miracolosamente dalla retrocessione in B la scorsa stagione. I giallorossi arrivano dalla vittoria nella prima e storica edizione della Conference League e da una estate fantastico in termini di calciomercato con i nuovi arrivi: Matic, Paulo Dybala dalla Juventus e Wijnaldum.

Si gioca oggi domenica 14 agosto alle ore 20:45 italiane allo stadio Arechi di Salerno. Di seguito subito le probabili formazioni di Salernitana-Roma:

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Pirola; Candreva, Kastanos, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Botheim, Bonazzoli. Allenatore Nicola. A disposizione in panchina: Micai, Sorrentino, Bronn, Bradaric, Veseli, Sambia, Ribéry, Valencia, Radovanovic, Kristoffersen, Kechrida, Capezzi, Motoc, Iervolino. Indisponibili: Fiorillo, Lovato, Jaroszynski, Bohinen. Squalificati: nessuno.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Pellegrini, Zalewski; Paulo Dybala; Zaniolo, Abraham. Allenatore Mourinho. A disposizione in panchina: Svilar, Kumbulla, Tripi, Spinazzola, Vina, Celik, Cristante, Wijnaldum, Bove, El Shaarawy, Shomurodov, Felix. Indisponibili: Darboe. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Sozza della sezione di Seregno. Assistenti: Cecconi e Bercigli. IV uomo: Baroni. Var: Aureliano. Assistente Var: Vivenzi.

I precedenti tra le due squadre sorridono alla formazione ospite, che si è imposta tre volte in cinque incontri, con una vittoria campana ed un pareggio. La prima sfida risale al 9 dicembre 1945, nel primo abbozzo di ripresa dopo il secondo conflitto mondiale: la Roma si impose 3-1 con doppietta di Amedeo Amadei e gol di Kreziu. Alla Salernitana non bastò l’autorete di Jacobini.

Dove vedere Salernitana-Roma in Diretta TV

Salernitana-Roma sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN, piattaforma visibile smart tv di ultima generazione, consolle di gioco come Playstation o Xbox, oppure dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick Tv.

José Mourinho è l’allenatore con cui Nemanja Matic ha collezionato più presenze (118) in carriera in Premier League. Inoltre, Matic è il 2° centrocampista che ha giocato più partite (118) con José Mourinho allenatore nei maggiori cinque maggiori campionati europei, dopo Frank Lampard (140).

Salernitana-Roma in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN: ci si collega al sito ufficiale della piattaforma da pc fisso o aprire l’app da dispositivo mobile come smarthpone e tablet. Fondamentale è avere un abbonamento attivo.

Il pre-partita di Salernitana-Roma live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Escludendo la sconfitta a tavolino contro il Verona nel 2020, la Roma non perde all’esordio in Serie A dal 2011 (vs Cagliari): sei vittorie e tre pareggi da allora – nel periodo, i giallorossi hanno anche mantenuto cinque volte la porta inviolata.

Salernitana-Roma streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Le squadre di Davide Nicola non hanno mai segnato e hanno sempre perso alla prima partita stagionale in Serie A; sconfitta del Livorno contro la Roma nel 2013 e del Crotone, contro Bologna e Milan, nel 2016 e nel 2017.

Ricordiamo che la partita Salernitana-Roma streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

La Roma ha vinto l’ultima trasferta dello scorso campionato: 3-0 contro il Torino; i giallorossi non ottengono due successi esterni consecutivi da agosto 2020, contro Torino e Juventus.

