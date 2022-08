DIRETTA Lecce-Inter Streaming Gratis Alternativa TV, dove vederla con il Cellulare

Lecce-Inter streaming con DAZN e Sky (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). E’ iniziato il campionato di calcio di Serie A 22/23! Dopo le due partite delle 18:30 (Milan-Udinese e Samp-Atalanta) oggi si disputano Lecce-Inter e Monza-Torino. Alle 20:45 italiane di oggi sabato 13 agosto, i nerazzurri visitano il Lecce del tecnico Marco Baroni. Di seguito subito le probabili formazioni di Lecce-Inter:

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore Marco Baroni. A disposizione in panchina: Bleve, Cetin, Colombo, Di Mariano, Gonzalez, Listowski, Brancolini, Banda, Frabotta, Ciucci, Voelkerling, Berisha, Lemmens, Rodriguez. Indisponibili: Askildsen, Bjorkengren, Dermaku, Tuia.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Onana, Cordaz, Dimarco, Fontanarosa, Bellanova, Darmian, Asllani, Gagliardini, Zanotti, Mkhitaryan, Dzeko, Correa. Indisponibili: D’Ambrosio, Dalbert.

Arbitro: Prontera di Bologna. Guardalinee: Mondin e L Rossi. Quarto uomo: Marcenaro. VAR: Banti. Assistente VAR: Paganessi.

L’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku torna fa il suo ritorno in Serie A con la stessa squadra con cui aveva fatto il suo esordio assoluto il 26 agosto 2019. Il belga è attualmente il calciatore con la miglior media minuti/goal nel torneo: ne ha segnato uno ogni 125 minuti giocati. Andiamo adesso a scoprire come seguire Lecce-Inter in tv e streaming.

Lecce-Inter sarà visibile in diretta TV su DAZN e Sky.

Lecce-Inter in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN e Sky Go.

Il pre-partita di Lecce-Inter live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali dell’incontro di calcio. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 11 gare alla prima giornata contro squadre neopromosse in Serie A (9V, 2N); il 26 agosto 2019 aveva già affrontato il Lecce (4-0 nel 1° match di Conte alla guida dei nerazzurri).

L’Inter è la squadra di Serie A che nel 2022 ha tentato più conclusioni (348) ed effettuato più tiri nello specchio (127).

