DIRETTA SPEZIA SAMPDORIA Streaming Alternativa TV: dove vederla con Italiano e Ranieri

Spezia Sampdoria Streaming Rojadirecta TV? Ecco tutte le alternative legali. Alle 20:45 di oggi lunedì 11 gennaio 2021 si gioca allo stadio Alberto Picco il derby ligure Spezia Sampdoria, posticipo che chiude la 17a giornata di Serie A. Italiano recupera Verde che potrebbe andare in panchina. Allenamento in gruppo per Galabinov, che torna tra i convocati, out invece Saponara. Per il derby con lo Spezia, Ranieri potrebbe rilanciare in attacco Quagliarella con Keita al suo fianco. Adrien Silva ko, rientra Ekdal dalla squalifica. In difesa in dubbio Tonelli per un fastidio all’adduttore destro.

Le probabili formazioni di Spezia Sampdoria.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Marchizza; Maggiore, Agoumé, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. Allenatore Italiano. Squalificati: Ismajli. Indisponibili: Acampora, S Bastoni, Capradossi, Mattiello, M Ricci.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Damsgaard, Keita. Allenatore Ranieri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: A Ferrari, Gabbiadini, Prelec.

Dove Vedere Spezia Sampdoria Streaming Gratis Link alternative a Rojadirecta.



Spezia Sampdoria in diretta tv con Sky Sport Uno (sul digitale terrestre ai canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). A disposizione streaming calcio gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Ricordiamo che vedere Spezia Sampdoria streaming gratis live attraverso Rojadirecta TV oppure TarjetaRojaOnline, è considerato illegale. Per la vostra connessione internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN. Ulteriore alternativa potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media.