DIRETTA CAGLIARI-NAPOLI Streaming Gratis diverso da Rojadirecta, dove vedere Video Live Online

Cagliari Napoli live streaming e diretta video a partire dalle ore 18 di oggi con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Match valido per la 24a giornata di Serie A. Il Cagliari di Rolando Maran sfida in casa il Napoli di Gennaro Gattuso, in una partita che mette in palio punti pesanti per la zona europea della classifica. I sardi sono scivolati all’8° posto, assieme a Parma e Milan, con 32 punti e un cammino di 8 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte, i partenopei invece sono undicesimi a quota 30 con 8 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Mattiello, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro; Joao Pedro, Simeone. Allenatore Maran.

Indisponibili: Cacciatore, Pavoletti, Faragò, Oliva, Rog. Squalificati: Nainggolan.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Politano. Allenatore Gattuso. Indisponibili: Ghoulam, Malcuit, Milik, Koulibaly, Insigne. Squalificati: nessuno.

Vedere Cagliari Napoli Streaming Gratis Link differente da Rojadirecta.



Cagliari Napoli in diretta tv con Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Grazie a Sky Go potrai vedere la diretta streaming video della partita via internet (gratis per gli abbonati). Ulteriore alternativa per vedere Cagliari Napoli streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live.