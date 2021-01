DIRETTA CAGLIARI NAPOLI Streaming TV: dove vederla con Simeone e Insigne

Cagliari Napoli Streaming Rojadirecta TV? Ecco tutte le alternative legali. Alle 15:00 di domenica 3 gennaio 2021 si gioca allo stadio “Diego Armando Maradona” Cagliari Napoli valida per la 15a giornata di Serie A.

Il Napoli ha perso le ultime due trasferte di campionato, senza segnare nemmeno un gol. Non perde tre gare esterne di fila da aprile 2016 e non rimane a secco per tre sfide lontano da casa da febbraio 2019. Il Napoli ha perso la prima partita giocata nel 2020, 1-3 contro l’Inter, dopo che aveva ottenuto otto successi consecutivi nelle prime partite annuali dal 2012 al 2019.

Le probabili formazioni di Cagliari Napoli.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Oliva; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Giovanni Simeone. Allenatore Di Francesco. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Godin, Rog, Luvumbo, Faragò, Aresti, Klavan, Ciocci.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Petagna. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Osimhen, Mertens, Koulibaly, Malcuit.

Diretta Cagliari Napoli Streaming Gratis: Link diverso da Rojadirecta.

Cagliari Napoli in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre),

Diretta Cagliari Napoli streaming: dove vederla in Alternativa a Rojadirecta TV.

(numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e(256 del satellite). A disposizioneper gli abbonati con(link skygo.sky.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Ricordiamo che per vedere Cagliari Napoli streaming gratis live, offerta attraverso Rojadirecta TV, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Torinonet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN. Ulteriore alternativa potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Torinonet.