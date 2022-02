DIRETTA Cagliari-Napoli Streaming Live Alternativa TV, dove vederla Gratis Online

DIRETTA Cagliari-Napoli Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 19 italiane di oggi lunedì 21 febbraio 2022 Cagliari-Napoli posticipo della 26giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, 7° turno del girone di ritorno.

Un record impressionante che vede una sola sconfitta in Serie A nel 2022 (3 vittorie, 2 pareggi) ha visto il Cagliari muoversi verso la salvezza matematica, ma il pessimo inizio stagionale della squadra sarda, che l’aveva vista ottenere una sola vittoria nella prima metà della stagione (1 vittoria, 7 pareggi, 11 sconfitte), significa che c’è ancora tanto lavoro da fare per la squadra di Walter Mazzarri.

Anche qui la storia è a suo sfavore, dato che il Cagliari non è riuscito neanche a segnare in 12 delle ultime 23 sfide contro il Napoli in Serie A, arrivando a vincere solo una volta (1 vittoria, 6 pareggi, 16 sconfitte). Non riuscire a segnare anche stavolta potrebbe essere possibile, dato che otto delle ultime dieci sconfitte del Cagliari in Serie A sono arrivate ‘a zero’, sebbene sia comunque riuscito a segnare in nove delle ultime dieci partite casalinghe ufficiali.

Di seguito subito le formazioni di Cagliari-Napoli e poi andiamo a scoprire dove vedere Cagliari-Napoli streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Cagliari-Napoli

Cagliari (3-5-2): Cragno; Obert, Altare, Goldaniga; Lykogiannis, Dalbert, Grassi, Marin, Bellanova; Joao Pedro, Pereiro. Allenatore: Mazzarri. A disposizione in panchina: Radunovic, Aresti, Ceppitelli, Carboni, Lovato, Zappa, Baselli, Kourfalidis, Gagliano, Pavoletti, Keita. Indisponibili: Nandez, Strootman, Ceter, Walukiewicz, Rog. Squalificati: nessuno. Diffidati: Strootman.

Napoli (3-4-2-1): Ospina; Juan Jesus, Koulibaly, Rrhamani; Mario Rui, Zielinski, Demme, Di Lorenzo; Mertens, Elmas; Petagna. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Idasiak, Malcuit, Tuanzebe, Ghoulam, Zanoli, Fabian Ruiz, Osimhen, Ounas. Indisponibili: Anguissa, Lorenzo Insigne, Lobotka, Lozano, Politano. Squalificati: nessuno. Diffidati: Demme, Rrahmani.

Arbitro: Simone Sozza. Guardalinee: Meli e Tegoni. 4° Uomo: Marchetti. VAR: Valeri. Assistente VAR: Raspolini.

Dove vedere Cagliari-Napoli in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Cagliari-Napoli da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Come fare? Tramite l’app scaricabile su device come smarthone e tablet o attraverso il browser del proprio pc, semplicemente collegandosi al sito ufficiale accedendo con le credenziali fornite al momento della registrazione.

Cagliari-Napoli Live Streaming diverso da Rojadirecta

Cagliari-Napoli streaming sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com), piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. Non ci sono altre alternative per vedere Cagliari-Napoli streaming. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Cagliari-Napoli su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.