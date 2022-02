DIRETTA Inter-Sassuolo Streaming Live Alternativa TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Inter-Sassuolo Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18 italiane di oggi domenica 20 febbraio 2022 Inter-Sassuolo per la 26giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, 7° turno del girone di ritorno.

La prima partita ad eliminazione diretta in Champions League dell’Inter dal 2011/12 in poi l’ha visto perdere 2-0 mercoledì contro il Liverpool, quindi, sebbene stia lottando per vincere il titolo in Serie A, hanno chiaramente del lavoro da fare per competere con l’élite europea. Anche i risultati contrastanti nelle ultime partite di campionato (2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta) sono costati il vantaggio che aveva ad inizio stagione, ma almeno la seconda squadra della Serie A è ancora imbattuta contro squadre che iniziano questo turno nella metà inferiore della classifica (10 vittorie, 1 pareggio). Di seguito subito le formazioni di Inter-Sassuolo e poi andiamo a scoprire dove vedere Inter-Sassuolo streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Inter-Sassuolo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Gagliardini, Barella, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Alexis Sanchez. All. Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Chiriches, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi.

Dove vedere Inter-Sassuolo in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Inter-Sassuolo da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Come fare? Tramite l’app scaricabile su device come smarthone e tablet o attraverso il browser del proprio pc, semplicemente collegandosi al sito ufficiale accedendo con le credenziali fornite al momento della registrazione.

Inter-Sassuolo Live Streaming diverso da Rojadirecta

Inter-Sassuolo streaming sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com), piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. Non ci sono altre alternative per vedere Inter-Sassuolo streaming. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Inter-Sassuolo su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.