DIRETTA Villarreal-Juventus Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Gratis Online

DIRETTA Villarreal-Juventus Streaming Live invece di Rojadirecta. Villarreal-Juventus, ottavo d’andata di Champions League, si giocherà nella serata di oggi martedì 22 febbraio 2022 all’Estadio de la Ceramica. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 21.00. In contemporanea alla sfida tra la formazione di Unai Emery e quella di Massimiliano Allegri andrà in scena anche Chelsea-Lille. Di seguito subito le formazioni di Villarreal-Juventus e poi andiamo a scoprire dove vedere Villarreal-Juventus streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Villarreal-Juventus

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, P Torres, Pedraza; Chukwueze, Dani Parejo, Iborra, A Moreno; Lo Celso, Danjuma. Allenatore Unai Emery. A disposizione in panchina: Asenjo, Mario Gaspar, Aurier, Mandi, Estupiñán, Capoue, Yeremi Pino, Trigueros, Moi Gomez, Paco Alcacer, Dia.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Danilo, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Morata. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Luca Pellegrini, Bonucci, Rabiot, Locatelli, Kean, Soulé. Indisponibili: Chiellini, Bernardeschi, Dybala e Rugani.

Arbitro: Daniel Siebert (Germania). Assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn. Quarto arbitro Sven Jablonski. VAR Bastian Dankert e assistente VAR Harm Osmers.

Dove vedere Villarreal-Juventus in Diretta TV alternativa a Rojadirecta in italiano



Villarreal-Juventus da vedere in chiaro su Mediaset, e in particolare su Canale 5, che ha deciso di trasmettere in diretta tv la partita tra il Submarino Amarillo e i bianconeri. Gli abbonati a Sky Sport potranno seguire Villarreal-Juventus in diretta tv anche sul satellite: la gara sarà visibile sui canali Sky Sport Uno, su Sky 4K e sul numero 252.

Villarreal-Juventus Live Streaming differente da Rojadirecta Online



Villarreal-Juventus streaming tutte le alternative: Mediaset trasmetterà la partita su Mediaset Play (accedendo al sito della piattaforma o scaricando l’app) e su sportmediaset.mediaset.it, mentre per gli abbonati a Sky è a disposizione l’app SkyGo. Villarreal-Juventus, inoltre, sarà visibile in diretta streaming anche su Infinity+. L’ultima alternativa per assistere al match della Ceramica è NOW.

Non ci sono altre alternative per vedere Villarreal-Juventus streaming. La legge italiana vieta la visione su siti come “Rojadirecta TV Online”, “Rojadirectaonline calcio”, “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Villarreal-Juventus su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.