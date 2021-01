DIRETTA BENEVENTO MILAN Streaming Alternativa TV: dove vederla con Calhanoglu e Lapadula

Benevento Milan Streaming Rojadirecta TV? Ecco tutte le alternative legali per vedere la partita. Alle ore 18:00 di domenica 3 gennaio 2021 si gioca allo stadio Stadio Ciro Vigorito Benevento Milan partita valida per la 15a giornata di Serie A.

Il Milan è la squadra con cui Filippo Inzaghi ha disputato più partite da giocatore in Serie A (202) e quella con la quale ha esordito da allenatore nel massimo campionato, nell’agosto 2014. Per l’attuale tecnico del Benevento, un pareggio a reti inviolate nell’unico precedente da allenatore contro i rossoneri in Serie A nel dicembre 2018 con il Bologna.

Le probabili formazioni di Benevento Milan.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Improta, Caprari, Lapadula. Allenatore Filippo Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caldirola, Iago Falque.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessiè, Tonali; Diaz, Calhanoglu, Leao; Rebic. Allenatore Stefano Pioli. Squalificati: Hernandez. Indisponibili: Bennacer, Gabbia, Ibrahimovic, Saelemaekers.

L’attaccante del Benevento Gianluca Lapadula ha esordito in Serie A con il Milan realizzando otto reti in 27 presenze nel 2016/17; il classe ’90 è a secco di reti nelle ultime otto presenze di campionato dopo che aveva trovato la rete in cinque delle otto precedenti.

Benevento Milan in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). A disposizione streaming calcio gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

