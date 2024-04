Borussia Dortmund vs Paris Saint-Germain: la Semifinale di UEFA Champions League su Prime Video

Il Ritorno del Grande Calcio su Prime Video: Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain Andata Semifinale di UEFA Champions League

Il calcio di alto livello torna protagonista nella serata del mercoledì su Prime Video, con il match di andata della semifinale di UEFA Champions League tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Questo evento tanto atteso è fissato per il 1° maggio, con inizio alle ore 21:00, ma con la copertura pre-partita che inizia già alle 20:00. Dopo una spettacolare rimonta contro il Barcellona che ha garantito loro l’accesso alla semifinale, la squadra parigina di Luis Enrique si troverà di fronte nuovamente i gialloneri di Edin Terzić, cercando di portarsi un passo più vicina alla tanto agognata finale. La telecronaca sarà guidata da Giulia Mizzoni, con il supporto di Clarence Seedorf, Gianfranco Zola e Julio Cesar direttamente dallo storico Westfalenstadion di Dortmund.

La Copertura Completa del Match e le Funzionalità di Prime Video

La telecronaca della partita sarà curata da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con aggiornamenti direttamente dal campo forniti da Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato. Nel mentre, Gianpaolo Calvarese sarà alla guida della VAR Room di Prime Video, garantendo una copertura completa e accurata dell’evento. Al termine della partita, gli appassionati potranno godersi lo Highlights Show alle 23:15, che presenterà i momenti salienti delle partite di semifinale, insieme ai commenti e alle analisi di Marco Cattaneo, Luca Toni e Cristiana Girelli. Gli highlights delle due partite di andata delle semifinali saranno inoltre disponibili on demand a partire dalle 23:00 del 1° maggio.

Tecnologia al Servizio degli Appassionati: X Ray, Recap Rapido e Momenti Chiave

Prime Video offre agli spettatori un’esperienza interattiva grazie a X Ray, una funzionalità che fornisce statistiche in tempo reale, momenti salienti e formazioni delle squadre direttamente sullo schermo dei dispositivi web, mobile e Smart TV, inclusa Fire TV Stick. In aggiunta, le funzionalità Recap Rapido e Momenti Chiave consentono agli spettatori di rivedere rapidamente i gol segnati fino a quel momento e di accedere facilmente ai momenti più significativi della partita, come gol, espulsioni o calci di rigore.

Accesso Facile agli Highlights tramite Alexa e Dispositivi Compatibili con Prime Video

Grazie alla skill “Prime Video UEFA Champions League Highlights” dedicata alla competizione, gli appassionati possono rivivere i momenti migliori delle partite semplicemente chiedendo ad Alexa di aprire gli highlights di UEFA Champions League. Questo servizio è disponibile su dispositivi con integrazione Alexa dotati di schermo e su Fire TV Stick. Inoltre, gli highlights esclusivi Prime Video saranno disponibili post partita e riproducibili sempre, mentre per gli altri match, saranno accessibili fino alle 23:59 del giovedì successivo.

Modalità di Accesso e Utilizzo di Prime Video per la Visione della UEFA Champions League

Gli abbonati Prime in Italia possono godersi le emozioni della UEFA Champions League tramite l’app di Prime Video su una vasta gamma di dispositivi, tra cui smart TV di vari marchi, dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital, oltre che online. Per coloro che non sono ancora clienti Prime, è possibile provare il servizio gratuitamente per 30 giorni su amazon.it/prime. Maggiori informazioni sulla compatibilità dei dispositivi sono disponibili sul sito ufficiale di Prime Video: primevideo.com. Con Prime Video, gli appassionati di calcio possono godersi l’azione in diretta e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.