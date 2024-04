JUVENTUS-MILAN Streaming LIVE Alternativa TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Juventus Milan Streaming Live. Si gioca a partire dalle ore 18:00 ITA di oggi sabato 27 aprile 2024 per la 34a giornata del campionato di Serie A, edizione 2023-2024, all’Allianz Stadium di Torino.

Juventus: Momento Critico in Serie A

I pareggi consecutivi in Serie A non dovrebbero essere visti come un disastro per le ambizioni della Juventus di raggiungere le prime cinque posizioni, ma la recente serie di risultati deludenti indica una flessione di forma. La vittoria in sole una delle ultime sette partite di campionato, accompagnata da quattro pareggi e due sconfitte, solleva domande sul rendimento della squadra. Il pareggio nell’ultima giornata contro il Cagliari, una squadra in lotta per la salvezza, evidenzia le difficoltà offensive della Juventus, che non è riuscita a segnare nel primo tempo per la ventesima volta in questa stagione di Serie A, il suo peggior risultato dal 2007/08 dopo 33 giornate.

Juventus: Speranze Ravvivate dalla Coppa Italia

Nonostante i recenti problemi in Serie A, la Juventus ha trovato sollievo a metà settimana con il passaggio alla finale di Coppa Italia. Nonostante la sconfitta per 2-1 contro la Lazio, i bianconeri hanno festeggiato il successo complessivo per 3-2, mantenendo vive le speranze di vincere un trofeo per la prima volta dal 2021.

Milan: Momento Critico dopo il Derby di Milano

La squadra dovrebbe trarre fiducia da questa vittoria e cercare di portare questa energia positiva nella prossima partita. Inoltre, la Juventus ha dimostrato solidità difensiva nelle ultime cinque partite casalinghe consecutive, registrando tre vittorie e due pareggi e mantenendo la porta inviolata per le ultime tre.

Dopo la sconfitta nel Derby di Milano, il Milan si trova in una fase delicata della stagione. La recente eliminazione dalla UEFA Europa League e il divario di punteggio rispetto all’Inter in testa alla classifica sollevano dubbi sull’allenatore Stefano Pioli. Con le voci su possibili sostituti, Pioli potrebbe giocarsi il suo posto di lavoro nelle prossime cinque partite. Tuttavia, il Milan può trarre conforto dal suo recente record all’Allianz Stadium di Torino, dove è rimasto imbattuto in quattro scontri ufficiali contro la Juventus, registrando due vittorie e due pareggi, con tre porte inviolate. Nonostante la sfida, il Milan è fiducioso di poter fare la storia, cercando di rimanere imbattuto in cinque trasferte consecutive contro la Juventus.

Prospettive per la Partita

La partita tra Juventus e Milan promette di essere intensa, con entrambe le squadre desiderose di ottenere punti cruciali per i propri obiettivi di stagione. La Juventus cerca di ritrovare la sua forma in Serie A, mentre il Milan cerca di difendere il suo prestigio dopo il Derby di Milano. Entrambe le squadre cercheranno di capitalizzare sui propri punti di forza e risolvere le proprie criticità per ottenere il miglior risultato possibile.

Le formazioni di Juventus Milan

Nell’incontro tra Juventus e Milan, due giocatori cruciali da tenere d’occhio sono Manuel Locatelli per la Juventus e Olivier Giroud per il Milan. Locatelli ha dimostrato la sua abilità nel segnare gol decisivi in passato, mentre Giroud è noto per la sua pericolosità nel gioco aereo. Inoltre, la Juventus ha un impressionante record di vittorie nelle partite casalinghe in cui ha pareggiato nel primo tempo, con sette vittorie in totale.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Alcaraz, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. Allenatore Max Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Fagioli, Pogba, Kean.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Musah, Thiaw, Gabbia, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. Squalificati: Calabria, Theo Hernandez, Tomori. Indisponibili: Pobega, Kalulu, Kjaer, Jovic.

Arbitro: Mariani. Guardalinee: Berti-Cecconi. 4° Uomo: Ayroldi. VAR: La Penna. Assistente Sala VAR: Aureliano.

Dove Guardare Juventus Milan in TV

L’incontro Juventus Milan sarà trasmesso in esclusiva da DAZN. Gli spettatori avranno la possibilità di seguire la partita scaricando l’app di DAZN su diverse piattaforme, inclusi smart TV, console PlayStation o Xbox, e dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast o TIMVISION Box. Inoltre, gli abbonati a Sky con l’opzione ‘Zona DAZN’ potranno accedere al match sul canale 214 di Sky. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Dario Marcolin.

Come Guardare Juventus Milan in Streaming

Per seguire la diretta streaming di Juventus-Milan, sarà necessario installare l’applicazione di DAZN su PC, smartphone o tablet oppure collegarsi al sito web di DAZN utilizzando un computer o un notebook e selezionare l’evento desiderato. È importante notare che Rojadirecta è un sito illegale e non deve essere utilizzato per la visione di eventi sportivi. Inoltre, Juventus Milan non sarà trasmessa in chiaro.