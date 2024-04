Prime Video trasmetterà in esclusiva le semifinali della UEFA Champions League

CALCIO STREAMING – La UEFA Champions League si avvicina alle fasi cruciali e due delle partite più attese saranno trasmesse in diretta esclusiva su Amazon Prime Video. Il primo maggio, l’andata tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain sarà disponibile per gli spettatori, mentre l’otto maggio sarà il turno del ritorno tra Real Madrid e Bayern Monaco.

Squadra di Prime Video e dettagli della trasmissione

L’inizio di entrambe le partite è fissato per le 21:00, seguito immediatamente dall’Highlights Show su Prime Video, a partire dalle 23:15, che presenterà i momenti salienti di tutti gli incontri della serata di martedì e mercoledì.

Gli appassionati avranno il piacere di seguire le partite con la squadra di Prime Video, composta dai presentatori Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo, insieme agli inviati Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. La telecronaca sarà curata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Tra gli esperti e gli opinionisti ci saranno nomi illustri come Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Patrice Evra, Massimo Oddo e Miroslav Klose. Gianpaolo Calvarese sarà nella VAR Room di Prime Video. Tutte le fasi del match, inclusi i momenti pre e post partita, saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, compresi nell’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

Tecnologie innovative e servizi accessori

Prime Video offrirà agli spettatori un’esperienza interattiva attraverso la funzionalità X Ray, che fornirà statistiche in tempo reale fornite da Opta, momenti chiave del match e formazioni delle squadre. Gli utenti potranno anche usufruire di funzionalità come Recap Rapido e Momenti Chiave, che consentono di rivedere velocemente i gol segnati fino a quel momento e tornare rapidamente ai momenti salienti della partita, rispettivamente.

Offerta sportiva e accessibilità

Oltre alla UEFA Champions League, gli appassionati di sport avranno accesso a una vasta selezione di documentari sportivi esclusivi su Prime Video. Tra questi si segnalano “Federico Chiesa: Back On Track”, “All or Nothing: Juventus”, “Come un padre: il documentario dedicato a Carlo Mazzone”, “Marc Marquez: ALL IN”, “FC Bayern – Dietro la Leggenda”, “The Pogmentary”, “All or Nothing: Arsenal”, “All or Nothing: Tottenham Hotspur”, “All or Nothing: Manchester City”, “Rooney”, e “Take Us Home: Leeds United”.

I clienti Prime in Italia possono accedere alle partite della UEFA Champions League tramite l’app Prime Video, disponibile su una vasta gamma di dispositivi, inclusi smart TV di Samsung e LG, dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital, oltre che online. Per coloro che non sono ancora clienti Prime, è possibile provare il servizio gratuitamente per 30 giorni su amazon.it/prime. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità dei dispositivi, è disponibile maggiori informazioni sul sito: primevideo.com.