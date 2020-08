DIRETTA Manchester City Lione Streaming alternativa a Rojadirecta, dove vederla in Video Live Online

Manchester City Lione streaming video e diretta live a partire dalle ore 21:00 di oggi sabato 15 agosto 2020 con i servizi digitali: anche in chiaro? Quarto di finale a partita secca della Final Eight di UEFA Champions League 2019-2020.

Dopo non aver vinto nessuna delle prime sei partite di UEFA Champions League contro squadre inglese (Pari 3, Sconfitte 3), il Lione rimane imbattuto nelle ultime quattro contro avversarie della Premier League (Vinte 2, Pari 2), inclusa una vittoria e un pareggio contro il City nella fase a gironi della scorsa stagione 2018-19.

Il Manchester City ha perso solo una delle ultime 17 partite di UEFA Champions League (Vinte 13, Pareggiate 3), tuttavia quella sconfitta è arrivata nei quarti di finale della scorsa stagione contro il Tottenham (9 vinte, 2 pari da allora).

Le formazioni di Manchester City Lione che probabilmente vederemo in campo oggi:

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Sterling, Jesus, Foden.

Allenatore Pep Guardiola.

Lione (4-3-3): Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo, Marçal; Caqueret, Guimarães, Aouar; Depay, Dembele, Cornet. Allenatore Rudi Garcia.

Memphis Depay del Lione ha segnato in sei partite consecutive di UEFA Champions League – Ruud van Nistelrooy è l’unico giocatore olandese ad aver centrato una serie più lunga nel storia della competizione (nove reti nella campagna 2002-03).

Manchester City Lione in diretta tv con Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). A disposizione diretta streaming gratis per gli abbonati con l’app Sky Go (https://skygo.sky.it/). La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno in streaming gratis su MediasetPlay (https://www.mediasetplay.mediaset.it/canale5).