DIRETTA Salernitana-Milan Streaming Live Alternativa TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Salernitana-Milan Streaming Live invece di Rojadirecta. Dopo Sampdoria-Empoli 2-0 (delle 15) e Roma-Verona (delle 18) si gioca a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi sabato 19 febbraio 2022 anche Salernitana-Milan per la 26giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, 7° turno del girone di ritorno.

La finestra invernale di calciomercato ha aiutato la Salernitana a pareggiare due partite consecutive, qualcosa che è chiaramente insufficiente per i nuovi proprietari del club, che hanno licenziato Stefano Colantuono all’inizio di questa settimana. Si farà avanti ora Davide Nicola per cercare di salvare una situazione complicata, con i ‘Granata’ ad otto punti dalla salvezza ma con due partite da recuperare. Di seguito subito le probabili formazioni di Salernitana-Milan e poi andiamo a scoprire dove vedere Salernitana-Milan streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Salernitana-Milan

Nicola diventa il terzo allenatore della Salernitana in questa stagione, e sarà chiamato a fare un’altra magia dopo avere in passato salvato il Crotone, il Genoa ed il Torino. Avrebbe potuto desiderare un avversario migliore per iniziare il proprio mandato, dato che la Salernitana ha perso tutte e dieci le partite di Serie A contro le squadre attualmente nelle prime otto posizioni, con un risultato complessivo di ben 29-1…

Salernitana (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L Coulibaly, Radovanovic, Kastanos; Ribery; Bonazzoli, Djuric. Allenatore Davide Nicola. A disposizione in panchina: Belec, Jaroszynski, Gagliolo, Veseli, Zortea, Obi, Bohinen, Ederson, Kechrida, Perotti, Mikael, Mousset. Indisponibili: M Coulibaly, Ruggeri, Schiavone. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, A Romagnoli, T Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, B Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Kalulu, Ballo-Touré, Bakayoko, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Maldini, Castillejo, Rebic. Indisponibili: Gabbia, Ibrahimovic, Kjaer. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Assistenti: Baccini e Rocca. 4° Uomo: Baroni. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Prenna.

Dove vedere Salernitana-Milan in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Salernitana-Milan da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Su DAZN il match verrà raccontato dalla voce di Dario Mastroianni col commento tecnico di Dario Marcolin.

La sfida Salernitana-Milan sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 satellite). Su Sky la telecronaca a cura di Andrea Marinozzi e Nando Orsi.

Salernitana-Milan Live Streaming diverso da Rojadirecta

Salernitana-Milan streaming sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com), piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Salernitana-Milan Streaming gratis per gli abbonati su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati scaricando l’app su pc, smartphone o tablet. A pagamento per tutti con NOW TV. Non ci sono altre alternative per vedere Salernitana-Milan streaming.

Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Salernitana-Milan su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive. I rossoneri tornano a sfidare in trasferta la Salernitana dopo 23 stagioni dal primo e unico precedente. Era il 20 settembre 1998 e il Milan vinse 2-1 in una stagione conclusa con la conquista del 16° scudetto.