DIRETTA Milan-Juventus Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, come vedere Gratis Online la partita di Serie A

Milan-Juventus si gioca oggi alle ore 20:45 a San Siro (Milano) per la 23a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Tutte le informazioni su come vedere il match su internet e in televisione, probabili formazioni, qualche dato statistico, le ultime notizie prima del fischio d'inizio.

Milan-Juventus si gioca oggi alle ore 20:45 a San Siro (Milano) per la 23a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Il Milan è sia la squadra che ha sconfitto più volte la Juventus in Serie A (51), sia quella contro cui i bianconeri hanno pareggiato di più nel torneo (55). Completano 67 successi bianconeri in 173 sfide tra le due formazioni nella competizione. Il Milan è rimasto imbattuto in tre delle ultime quattro sfide contro la Juventus in campionato (2V, 1N), tante volte quante nelle precedenti 17 gare contro i bianconeri (2V, 1N, 14P).

Le probabili formazioni di Milan-Juventus

La Gazzetta dello Sport: “la controversa sconfitta contro lo Spezia ha interrotto una serie di 4 vittorie consecutive (3 in campionato, più gli ottavi di finale di Coppa Italia), e quella contro la Juventus sarà la prima partita di un trittico da brividi: prima i bianconeri, poi il derby con l’Inter, infine i quarti di coppa con la Lazio. Tre partite che di fatto faranno da spartiacque nella stagione del Milan”.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, A Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Stanga, Gabbia, Bakayoko, Bennacer, Saelemaekers, Rebic, Giroud, Maldini, Castillejo. Indisponibili: Tomori, Kjaer, Pellegri, Ballo-Tourè, Kessié, Plizzari. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Dybala, McKennie; Morata. Allenatore Max Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Luca Pellegrini, Arthur, Bentancur, Kulusevski, Bernardeschi, Kaio Jorge, Kean, Aké. Indisponibili: Ramsey, Chiesa, Bonucci. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Assistenti: Costanzo e Passeri. IV uomo: Marcenaro. Var: Di Paolo. Assistente Var: Valeriani.

Dove vedere Milan-Juventus in Diretta TV

Milan-Juventus da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per seguire la sfida dello Stadium di Torino basterà scaricare l’app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Sarà Pierluigi Pardo a raccontare Milan-Juventus su DAZN. Il commentatore tecnico scelto per la partita di San Siro sarà invece Dario Marcolin.

Nessun pareggio nelle ultime nove sfide al Meazza tra Milan e Juventus in Serie A: sei successi bianconeri contro i tre rossoneri. L’ultimo “X” risale al febbraio 2012 (1-1 con gol di Nocerino e Matri), Allegri allenava il Milan e Conte la Juventus.

Milan-Juventus Streaming

Per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) sarà disponibile Milan-Juventus streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

L’ultimo precedente tra le due squadre in campionato si è giocato all’Allianz Stadium il 19 settembre ed è terminato sul risultato di 1-1 con reti di Morata e Rebic.

Milan-Juventus Streaming TV: Dove vederla in italiano

Non si può guardare Milan-Juventus Rojadirecta Online o Pirlot TV perchè questi siti web sono considerati illegali in Italia. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Ecco perchè non ci sono altre alternative per vedere Milan-Juventus streaming.