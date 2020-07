DIRETTA MILAN JUVENTUS Streaming Link e Diretta TV Gratis: dove vederla Online

Milan Juventus streaming con tutte le alternative legali a Rojadirecta. Si gioca questa sera, martedì 7 luglio 2020, l’anticipo della 31a giornata di campionato: a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio San Siro di Milano. Il fischio d’inizio di questa 84esima volta in Serie A, è in programma per le ore 21:45.

La Juventus ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sette partite di campionato: i bianconeri non fanno meglio da ottobre 2018 (nove in quel caso). Dalla ripresa del campionato il Milan è la squadra che ha subito meno conclusioni (28), mentre per la Juventus sono stati ben 51 i tiri subiti nel periodo. Nel 2020 Juventus (nove) e Milan (13) sono le due squadre che hanno subito meno gol in Serie A.

Dove Vedere Milan Juventus Streaming Gratis legale e non con Rojadirecta.



Milan Juventus in diretta tv con DAZN. La sfida sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN, inoltre, Milan Juventus sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 (numero 209 della piattaforma Sky).

Gli utenti DAZN che hanno sottoscritto un abbonamento con Sky avranno anche la possibilità di seguire la partita in tv mediante la app presente sul decoder Sky Q.

Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Ulteriore alternativa per vedere Milan Juventus streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Le probabili formazioni di Milan Juventus.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Duarte, Musacchio, Castillejo.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Squalificati: Dybala, De Ligt. Indisponibili: Demiral, Khedira, De Sciglio.