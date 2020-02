DIRETTA MILAN-JUVENTUS Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta, dove vedere Video Online

Come vedere Milan Juventus Streaming Gratis Diretta TV. Il Milan di Stefano Pioli cerca l’impresa e sfida al Giuseppe Meazza di San Siro la Juventus di Maurizio Sarri nella semifinale di andata della Coppa Italia. I rossoneri si sono qualificati eliminando la SPAL nel terzo turno e il Torino nel quarto dopo i tempi supplementari, mentre i bianconeri hanno avuto la meglio su Udinese e Roma.

Zlatan Ibrahimovic è il grande ex della sfida, con lo svedese che ha avuto nella Juventus la sua prima squadra italiana. L’attaccante non ha trovato il goal nelle ultime 4 partite giocate con i milanesi contro la Vecchia Signora. Tutto pronto, quindi, per vedere la diretta streaming di Milan Juventus, partita di calcio delle 20:45 di oggi mercoledì 13 febbraio 2020.

Diretta Milan Juventus Streaming Gratis: formazioni fantacalcio.



Milan (4-2-3-1): Donnarumma G; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Allenatore Pioli.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala. Allenatore Maurizio Sarri.

Arbitro: Paolo Valeri della Sezione di Roma 2.

Vedere Milan Juventus Live Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



La partita di calcio Milan Juventus si può vedere in diretta tv in chiaro sui canali digitali di Rai Uno, canale 1 del digitale terrestre e in HD sul 501. A disposizione streaming calcio gratis Rai Play, che permette di vedere in diretta le partite di calcio con i nostri dispositivi come iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Radiocronaca live di Milan Juventus in diretta su Radio Rai 1.