DIRETTA Lazio-Atalanta Streaming Live Alternativa a ROJADIRECTA PirloTV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Lazio-Atalanta Streaming Live invece di Rojadirecta. L’anticipo del sabato sera vedrà la Lazio di Sarri ospitare l’Atalanta di Gasperini, per uno dei big match (l’altro sarà Milan-Juve di domenica sera) della 23a giornata del campionato di Serie A.

Lazio reduce dalla convincente vittoria in casa della Salernitana e dalla qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia: settimo posto in classifica al pari della Roma e cercano punti importanti per la corsa per l’Europa. L’Atalanta ha giocato una grande partita contro l’Inter: 0-0 al Gewiss Stadium. La Dea occupa il quarto posto in classifica e vuole difendersi dall’attacco della Juventus per la corsa Champions.

Le probabili formazioni di Lazio-Atalanta

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Sarri. A disposizione in panchina: Reina, Adamonis, Vavro, Lazzari, Floriani Mussolini, Basic, André Anderson, Romero, Raul Moro, Muriqi.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Pezzella; Pessina; Miranchuk, Muriel. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Rossi, Sportiello, Maehle, Koopmeiners, Djimsiti, Scalvini, Cittadini, Piccoli.

Arbitro: Sozza di Seregno. Guardalinee: Tegoni e Trinchieri. Quarto uomo: Baroni. VAR: Massa. Assistente VAR: De Meo.

Dove vedere Lazio-Atalanta in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Lazio-Atalanta da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Telecronaca raccontata dalla voce di Ricky Buscaglia, coadiuvato in telecronaca da Emanuele Giaccherini.

Per vedere Lazio-Atalanta basterà scaricare l’app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

La partita Lazio-Atalanta sarà visibile anche su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (canale 251 satellite). Telecronaca Sky con le voci di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.

Lazio-Atalanta Streaming diverso da Rojadirecta Live

Per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) e SkyGO (link skygo.sky.it) sarà disponibile Lazio-Atalanta streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

A pagamento per tutti con l’opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: dopo l’acquisto del pacchetto Sport, occorrerà selezionare la diretta della gara dalla programmazione. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Ecco perchè non ci sono altre alternative per vedere Lazio-Atalanta streaming.