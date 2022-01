“SCATOLA”: Laura Pausini al fianco di Prime Video per il lancio

Prime Video ha collaborato al lancio globale della canzone di Laura Pausini SCATOLA, brano del film Amazon Original Laura Pausini – Piacere di conoscerti, che sarà disponibile prossimamente in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori in tutto il mondo.

Per la prima volta, in contemporanea globale, è stata realizzata un’eslusiva performance in 3D dell’artista sui digital screen Urban Vision di Milano (Corso Garibaldi), Roma (Piazza Navona), Madrid (Plaza del Callao), Parigi (Tour Eiffel), Città del Messico (numerosi schermi in vari punti della città), Brasilia (Asa Norte Boulevard), Miami (Bay Side) e New York (Times Square).

Laura Pausini – Piacere di conoscerti

Laura Pausini – Piacere di conoscerti è il film Amazon Original italiano nato da un’idea originale di Laura Pausini, scritto da Ivan Cotroneo (La kryptonite nella borsa, Un bacio), Monica Rametta (Un bacio, Il volto di un’altra) e Laura Pausini, diretto da Ivan Cotroneo, con la supervisione creativa di Francesca Picozza e con direttore della fotografia Gherardo Gossi (Diaz, Le sorelle Macaluso). Prodotto da Endemol Shine Italy, il film sarà disponibile prossimamente in esclusiva su Prime Video, in 240 Paesi e territori in tutto il mondo.

Scatola di Laura Pausini

Scatola: Testo di Laura Pausini e Madame. Musica di Madame, Laura Pausini, Shablo e Luca Faraone. SCATOLA, in uscita per Atlantic Warner, è prodotta da Shablo&Faraone, Paolo Carta e Madame.

Chi è Laura Pausini

Con oltre 70 Milioni di album venduti, Laura Pausini è una delle artiste italiane più apprezzate al mondo. Nessuna prima di lei nella musica ha portato l’Italia di fronte a così tante culture. Pausini è reduce dalla recente vittoria del Golden Globe per la Miglior Canzone Originale per “Io sì” – nata dalla collaborazione con Diane Warren – ed è prima donna nella storia della musica italiana nominata agli Academy Awards, per la stessa canzone, da lei interpretata durante la cerimonia degli Oscar 2021 a Los Angeles e seguita in tutto il mondo. Con questo nuovo progetto, l’artista italiana più amata e stimata nel mondo si cimenta oggi, per la prima volta, in un film, che ruota intorno a lei e alla sua storia straordinaria.