Lotto, Campania a segno: centrate vincite per quasi 42 mila euro.

ROMA – La Campania torna a sorridere con il Lotto: nel concorso del 20 gennaio, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite per 41.850 euro. La prima ha visto protagonista Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, dove grazie a una giocata effettuata sulla ruota di Genova un fortunato giocatore ha centrato un premio di 28.500 euro, mentre la seconda ha premiato un giocatore di Casalnuovo di Napoli (NA), con una vincita pari a 13.350 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5 milioni di euro, per un totale di 66,4 milioni da inizio anno.