DIRETTA Fiorentina-Atalanta Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Fiorentina-Atalanta Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 12:30 italiane di oggi domenica 20 febbraio 2022 Fiorentina-Atalanta per la 26giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, 7° turno del girone di ritorno.

La Fiorentina ha mantenuto in vita le speranze di partecipare ad una competizione europea battendo allo Stadio Artemio Franchi lo Spezia per 2-1 nell’ultima partita di Serie A, nonostante un calcio di rigore non trasformato, ed ora, per la prima volta dal 2015, ha sbagliato tre rigori di fila. Qui però è possibile che ci siano ricompense migliori, dato che la ‘Viola’ potrebbe anche vedere un double contro l’Atalanta in campionato per la prima volta dal 2015/16, dopo aver vinto la partita di andata per 2-1. Di seguito subito le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta e poi andiamo a scoprire dove vedere Fiorentina-Atalanta streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Fiorentina-Atalanta

L’Atalanta ha la sua possibilità di fare la storia, dato che una vittoria per vendicarsi qui vedrebbe gli uomini di Gasperini vincere tre scontri diretti consecutivi a Firenze. La squadra bergamasca non è mai riuscita a fare quell’impresa negli 84 anni di storia di questo scontro, ma arriverà al Franchi dopo aver vinto una sola delle ultime sette partite di campionato (1 vittoria, 4 pareggi, 2 sconfitte), una sequenza che ha danneggiato le sue speranze di raggiungere i posti validi per partecipare alla prossima Champions League.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, M Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Gonzalez, Piatek, Sottil. Allenatore Italiano. A disposizione in panchina: Rosati, Venuti, Terzic, Igor, Nastasic, Amrabat, Duncan, Castrovilli, Callejon, Saponara, Ikoné, Cabral. Indisponibili: Kokorin, Terracciano. Squalificati: nessuno.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pessina; Malinocskyi, Boga. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, F Rossi, Scalvini, Maehle, G Pezzella, Koopmeiners, Pasalic, Mihaila. Indisponibili: Ilicic, Miranchuk, Zapata, Palomino, Muriel. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Doveri. Guardalinee: Costanzo-Passeri. Quarto Uomo: Meraviglia. Var: Banti. Avar: Liberti.

Dove vedere Fiorentina-Atalanta in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Fiorentina-Atalanta da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Su DAZN, il match tra Fiorentina e Atalanta verrà raccontato da Ricky Buscaglia, coadiuvato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

La sfida Fiorentina-Atalanta sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 satellite). Su Sky la telecronaca è stata affidata alla coppia Maurizio Compagnoni-Lorenzo Minotti.

Fiorentina-Atalanta Live Streaming diverso da Rojadirecta

Fiorentina-Atalanta streaming sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com), piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Fiorentina-Atalanta Streaming Gratis per gli abbonati su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati scaricando l’app su pc, smartphone o tablet. A pagamento per tutti con NOW TV. Non ci sono altre alternative per vedere Fiorentina-Atalanta streaming.

Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Fiorentina-Atalanta su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.