DIRETTA Inter-Milan Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, come vedere Gratis Online il Derby di Serie A

DIRETTA Inter-Milan Streaming Alternativa a Rojadirecta TV: tutte le informazioni su come vedere il Derby della Madonnina su internet e in televisione, probabili formazioni, qualche dato statistico, le ultime notizie prima del fischio d’inizio.

Inter-Milan si gioca oggi alle ore 18:00 italiane allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro (Milano) per la 24a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Il tecnico rossonero prima della partita: “E’ una partita che pesa tanto perché è un derby e perché si affrontano due squadre in cima alla classifica. L’Inter sta facendo un percorso importantissimo, con grande continuità, noi abbiamo avuto un calo e mi auguro che non siamo ancora riusciti a dare il massimo. Possiamo fare ancora molto bene. Vincere darebbe grandissima fiducia, positività e forza e tre punti importanti”.

Le probabili formazioni di Inter-Milan

Pioli (Milan): “Purtroppo Ibra e Rebic non ci saranno, mentre Tomori ha fatto un grande lavoro e sarà disponibile, anche se non credo da inizio. Questo è il mio primo derby senza Ibra? Dispiace, siamo cresciuti tanto con lui, ma ora dobbiamo dimostrare di essere forti anche senza di lui. E comunque Giroud è un attaccante di caratura internazionale, ha grande maturità, presenza ed è pronto”.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov, Dimarco, Darmian, Gagliardini, Vecino, Vidal, Caicedo, Sanchez. Indisponibili: Correa, Gosens. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lautaro Martinez, Brozovic e Vidal.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Tomori, Bakayoko, Krunic, Castillejo, Brahim Diaz, Maldini, Messias, Lazetic. Indisponibili: Kjaer, Ibrahimovic, Ballo-Tourè, Rebic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Theo Hernandez.

Arbitro: Guida. Guardalinee: Carbone-Peretti. Quarto Uomo: Marchetti. Var: Mazzoleni. Assistente Var: Ranghetti.

Dove vedere Inter-Milan in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Inter-Milan da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per seguire il Derby della Madonnina basterà scaricare l’app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Sarà Pierluigi Pardo a raccontare il Derby Inter-Milan su DAZN. Il commentatore tecnico scelto per la partita di San Siro sarà invece Marco Parolo.

Essere riuscito a segnare in cinque degli ultimi sei scontri diretti disputati ‘in trasferta’ suggerisce anche che i rossoneri sanno essere pericolosi, sebbene Zlatan Ibrahimović, il marcatore più anziano nella storia di questa partita, non sarà disponibile per infortunio.

Inter-Milan Streaming diverso da Rojadirecta Live

Per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) sarà disponibile Inter-Milan streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Pioli (Milan): “Lazetic? Ha una faccia bella, disponibile e volenterosa. Mi sembra che abbia già un carattere forte e con l’obiettivo di diventare un grande calciatore. Ha grandi mezzi fisici abbinati a un’ottima tecnica. Domani sarà con noi e inizierà a capire cos’è il calcio italiano e cosa voglia dire essere al Milan”.

Inter-Milan Streaming TV: Sky o Dazn? Dove vederla in alternativa a Rojadirecta in italiano

Non si può guardare Inter-Milan Rojadirecta Online o Pirlot TV perchè questi siti web sono considerati illegali in Italia. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Ecco perchè non ci sono altre alternative per vedere Inter-Milan streaming.