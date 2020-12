DIRETTA BARCELLONA JUVENTUS Streaming Link: Gratis in chiaro su Canale 5

Come vedere Barcellona Juventus Streaming Gratis Diretta TV. Le formazioni ufficiali di Barcellona Juventus in diretta streaming gratis per tutti con Mediaset Play alle ore 21:00 di oggi martedì 8 dicembre 2020 per il Big match del gruppo G nell’ultimo turno della fase a gironi di Champions League.

La Juventus non segna un gol contro il Barcellona da 395 minuti, dal gol del 3-0 realizzato da Chiellini nell’andata dei quarti di finale del 2017. Da allora quattro partite senza neanche un gol fatto, compreso lo 0-2 del match d’andata (anche se sono stati annullati tre gol a Morata). Andiamo a scoprire dove vedere Barcellona Juventus streaming gratis e diretta tv.

Vedere Barcellona Juventus Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta Diretta Live Champions League Oggi.

Potete vedere Barcellona Juventus in diretta sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Ci sarà anche laoppure in streaming online sul sito www.mediasetplay.mediaset.it.

Match fruibile in video streaming gratis per gli abbonati con SkyGo (link > skygo.sky.it) per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. Stream disponibile per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Barcellona-Juventus Streaming, le formazioni.



Barcellona (4-2-3-1): ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; Busquets, de Jong; Leo Messi, Coutinho, Griezmann; Braithwaite. Allenatore Ronald Koeman.

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, McKennie, F Chiesa; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo.

Arbitro: Tobias Stieler (Germania).