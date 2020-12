DIRETTA INTER SHAKHTAR Streaming Gratis, dove vederla in Video Live dopo Ajax-Atalanta

Inter Shakhtar streaming link e diretta video a partire dalle ore 21:00 (dopo Ajax-Atalanta delle ore 18:55) di oggi 9 dicembre 2020 con i servizi digitali: su Sky o in chiaro su Canale 5? Match valido per l’ultima giornata del Girone B della Fase a Gironi di Champions League. I nerazzurri di Antonio Conte, per passare il turno devono vincere e sperare che Real Madrid e Borussia Moenchengladbach non pareggino. Scopri dove vedere Inter Shakhtar streaming gratis.

Le formazioni di Inter Shakhtar che probabilmente vedremo in campo oggi:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Sensi, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodô, Bondar, Vitão, Matvienko; Stepanenko, Kovalenko; Tetê, Marlos, Taison; Dentinho. Allenatore Luís Castro.

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia).

La vittoria in Germania contro il Borussia Moenchengladbach (3-2) nell’ultimo turno ha lasciato aperte le speranze di qualificazione portando l’Inter a quota 5 in classifica, a -2 da Real Madrid e Shaktar Donetsk e a -3 dai tedeschi che, al momento, guidano il raggruppamento.

Vedere Inter Shakhtar Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Gli ucraini, invece, nell’ultimo turno hanno battuto per la seconda volta il Real Madrid dopo il successo all’esordio in Spagna.

Inter Shakhtar in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 252 Satellite). La partita non sarà disponibile in chiaro su Canale 5 (Mediaset) e quindi nemmeno in streaming gratis online con Mediaset Play.

Grazie a Sky Go (link skygo.sky.it) che è gratis per gli abbonati, oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link www.nowtv.it), potrai vedere la diretta streaming video della partita via internet (gratis per gli abbonati).

Ulteriore alternativa per vedere Inter Shakhtar streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live.